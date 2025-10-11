失聯47天…台中東卯山警消尋獲遇難登山客 家屬悲痛指認身分

適逢國慶連假期間，秋高氣爽的天氣吸引許多山友攀登旺季，台中市今天在德芙蘭步道往東卯山上行約736公尺處，發現黃男登山客時所配戴的帽子及背包，背包內並有黃男的身分證件，和平分局立即申請通報消防局結合民間搜救力量上山搜索，搜救隊於上午10時18分許，在附近80米深谷中尋獲摔落的黃男遺體。

和平分局谷關派出所表示，今年9月24日接獲林業署巡山員通報，在德芙蘭步道東卯山登山口巡視時，發現一輛銀色豐田轎車長時間停放於小客車停車處；經警方查證相關資料後，確認車主為家住於苗栗縣苑裡鎮50歲的黃姓男子所有，車主已於8月26日由其父親報請失蹤協尋。

由於黃男失蹤已47天，警方通報消防局組成搜救隊在在德芙蘭步道東卯山登山口，搜救人員於上午10時18分許，在附近一處80米深谷中尋獲摔落的黃男遺體，隨即運送下山後，由警方聯繫家屬到場指認，確認為失蹤的黃姓男子。目前將依相驗程序報請檢察官相驗。