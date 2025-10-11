影／遛狗沒繫繩！汪星人亂竄 龜山男騎士慘遭擊落翻滾數圈
桃園市9日晚間23時41分許，一名18歲劉姓男騎士騎乘普重機車行經光榮路時，因詹姓婦人外出遛狗未繫繩，導致犬隻突然亂竄橫越馬路，劉男閃避不及急煞摔車受傷，經送醫無生命危險，龜山警分局表示將依法究辦。
警方說明，該案發生於9日凌晨，劉男騎乘普重機車於光榮路直行，突然一隻狗橫向跨越馬路，劉男急煞導致人車倒地。警方獲報到場處理，立即儘速協助救護劉男傷勢，並經酒測值為0，且有多處擦傷，經救護人員救護檢視，無生命危險，據了解為詹婦深夜外出遛狗未繫繩，造成犬隻在馬路上亂竄。
警方提到，目前騎士還沒有提傷害告訴，雙方還在商談賠償事宜，呼籲民眾外出遛狗應該繫繩，避免犬隻受到驚嚇而四處亂跑，造成交通事故發生。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】遛狗沒繫繩！犬隻亂竄橫越馬路 龜山男騎士慘遭擊落
