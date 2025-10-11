快訊

新埔捷運站出口電扶梯「卡鞋」骨折送醫 北捷曝慘跌原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

新埔捷運站5號出口，中午12時33分發生電扶梯意外，其中1名女子受傷被送往衛生福利部新莊醫院台北醫院治療。北捷中午表示，因一名旅客鞋子卡於電扶梯，致電扶梯自趨安全啟動停機，後方2位女性旅客跌倒，波及前方另2位女性旅客。

北捷指出，今天中午12時30分左右，新埔站大廳往月台電扶梯，因一名旅客鞋子卡於電扶梯，致電扶梯自趨安全啟動停機。後方2位女性旅客跌倒，波及前方另2位女性旅客。站長立刻到現場確認，行控請救護車到站，將其中1位旅客送醫。另3名旅客表示無需就醫，自行離站。

北捷表示，經維修人員初步檢查該部電扶梯並無異常，目前持續詳細檢查中。也呼籲旅客搭乘電扶梯時除應「緊握扶手、站穩踏階」外，務必站在踏階中央的「黃色框框」內，不要靠近踏板或側板的縫隙，留意自身安全；如發現電扶梯有其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，北捷將立即派員前往處理。

搭乘捷運電扶梯要小心，鞋子不可觸及前方踏階底部和側邊裙刷。圖／報系資料照
搭乘捷運電扶梯要小心，鞋子不可觸及前方踏階底部和側邊裙刷。圖／報系資料照

電扶梯 北捷

相關新聞

高雄男鳳山大樓高處墜樓爆頭亡今相驗 家屬向警建議別再讓人詐騙受害

高市維新路某大樓昨天傍晚5時傳墜樓意外，吳姓男子從12樓墜樓當場爆頭身亡；據了解，吳生前生活困頓，帳戶疑被人取走，是否被...

影／「我們想盡辦法游不回來！」3女抓浮球保命 專家：鎮定最重要

宋姓潛水教練今帶領潛水團共12人在新北萊萊磯釣場海域下海潛水，賴姓等3名女團員未在約定時間及地點上岸疑失蹤，大批救援人員...

影／捷運新埔站電扶梯卡鞋意外 4人摔倒受傷送醫

新北市捷運新埔站今天中午傳出電扶梯意外，造成多人受傷。

台南曾文溪流域發現一具女浮屍 死因及身分待查

台南市消防局今上午7時許據報，安南區國姓橋與西港大橋中間曾文溪流域有1具浮屍，調派西港分隊等大批人艇前往打撈，直至9時3...

台中大里偷土地公市價20萬金牌！警2小時「人贓俱獲」全追回

台中市大里區新潭福德祠土地公廟在今天清晨遭竊賊入侵，破壞鐵窗後偷走福德正神、福德夫人及石頭公身身上懸掛的四面金牌，警方獲...

台中東卯山警消尋獲失蹤47天登山客遺體 家屬悲痛指認身分

適逢國慶連假期間，秋高氣爽的天氣吸引許多山友攀登旺季，台中市今天在德芙蘭步道往東卯山上行約736公尺處，發現黃男登山客時...

