新埔捷運站出口電扶梯「卡鞋」骨折送醫 北捷曝慘跌原因
新埔捷運站5號出口，中午12時33分發生電扶梯意外，其中1名女子受傷被送往衛生福利部新莊醫院台北醫院治療。北捷中午表示，因一名旅客鞋子卡於電扶梯，致電扶梯自趨安全啟動停機，後方2位女性旅客跌倒，波及前方另2位女性旅客。
北捷指出，今天中午12時30分左右，新埔站大廳往月台電扶梯，因一名旅客鞋子卡於電扶梯，致電扶梯自趨安全啟動停機。後方2位女性旅客跌倒，波及前方另2位女性旅客。站長立刻到現場確認，行控請救護車到站，將其中1位旅客送醫。另3名旅客表示無需就醫，自行離站。
北捷表示，經維修人員初步檢查該部電扶梯並無異常，目前持續詳細檢查中。也呼籲旅客搭乘電扶梯時除應「緊握扶手、站穩踏階」外，務必站在踏階中央的「黃色框框」內，不要靠近踏板或側板的縫隙，留意自身安全；如發現電扶梯有其他旅客跌倒或受傷等緊急狀況時，可先按壓緊急停機鈕，北捷將立即派員前往處理。
