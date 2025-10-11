新埔捷運站出口電扶梯「卡鞋」骨折送醫 北捷曝慘跌原因

新埔捷運站5號出口，中午12時33分發生電扶梯意外，其中1名女子受傷被送往衛生福利部新莊醫院台北醫院治療。北捷中午表示，因一名旅客鞋子卡於電扶梯，致電扶梯自趨安全啟動停機，後方2位女性旅客跌倒，波及前方另2位女性旅客。

北捷指出，今天中午12時30分左右，新埔站大廳往月台電扶梯，因一名旅客鞋子卡於電扶梯，致電扶梯自趨安全啟動停機。後方2位女性旅客跌倒，波及前方另2位女性旅客。站長立刻到現場確認，行控請救護車到站，將其中1位旅客送醫。另3名旅客表示無需就醫，自行離站。