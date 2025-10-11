桃園IG爆紅打卡點莊敬大池驚傳溺水 警尋獲機車確認男子身分

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園市桃園區莊敬大池近年因水上教堂倒影美景爆紅，成為IG熱門打卡景點，未料今天中午傳出憾事，民眾發現有男子在池中載浮載沉，消防員到場發現已無生命徵象，桃園警方根據現場機車，確認是家住龜山區51歲鍾男，目前已通知家屬到場處理。

119勤指中心今天上午11時52分接獲民眾報案，指稱位於桃園區莊敬路二段莊敬大池疑似有溺水事件，立刻派出第一救災救護大隊埔子分隊1輛消防車、2輛救護車共6名救難救護人員到場協助。

消防人員抵達現場，發現溺者已近岸邊，並於12時30分將他打撈上岸，經救護人員評估，這名無法確認身分的男子已無生命徵象明顯死亡，交由桃園警分局所轄派出所員警處理。

警方在莊敬大池周邊發現一輛機車，經循車籍資料追查，確認死者為51歲、居住於龜山區鍾姓男子，由於機車置物箱內留有多袋就醫領取的藥物，初步研判可能罹病所致，目前已聯絡家屬到場協助後續處理。

警方同步調閱周邊監視器，確認鍾男昨天下午單獨騎車到莊敬大池周邊，目前正釐清他落水時間與原因，初步排除他殺可能，消防局一大隊也呼籲，民眾切勿單獨前往水域活動，並應注意安全，避免憾事再發生。

莊敬大池近年因水上教堂造景與湖面倒影美景，成為社群平台爆紅的「夢幻莊園」打卡熱點。教堂倒影與湖光山色交織，吸引大量網美、攝影愛好者前往拍照打卡，成為桃園新興景點之一，這次溺水事故也讓外界關注水域安全問題。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

桃園市桃園區以水上教堂倒影爆紅的IG打卡點莊敬大池，今天近午時分發現有男子在池上載浮載沉，消防局到場救援，發現男子已涼透，桃園警方在附近發現機車，證實是家住龜山區的51歲鍾男，已連絡家屬。圖／桃園市消防局提供
