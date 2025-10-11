快訊

影／「我們想盡辦法游不回來！」3女抓浮球保命 專家：鎮定最重要

聯合報／ 記者游明煌王長鼎／新北即時報導

宋姓潛水教練今帶領潛水團共12人在新北萊萊磯釣場海域下海潛水，賴姓等3名女團員未在約定時間及地點上岸疑失蹤，大批救援人員馳往救援。3女被海流沖走後幸運抓住定置漁網浮球，被宜蘭籍舢舨救起，安全護送上岸未送醫。

資深潛水教練說，近日海浪大，被海流沖走最重要保持鎮定在海面漂流，等待救援。

3女搭舢舨靠岸時，救援員詢問「你們有沒有受傷？」3女回答，「我們想盡辦法游不回來，沒有受傷！」

資深潛水教練王銘祥說，下水前要先了解地形環境，自身的救生、安全防護裝備要足夠，才能保護自己。水域狀況多變，很多海域都有海流、離岸流等，萬一被大浪捲走最重要先不要慌保持鎮定「水母漂」，等待救援或水流再帶往岸際漂時機。

另一潛水教練表示，今天天氣水溫雖然適合，但是風浪、海浪很大．出海潛水必須特別小心，尤其潛水初學者容易被沖走。

案姓教練今天上午10點41分報案求援，3女在貢寮近大里海域失蹤，新北市消防局、基隆海巡隊、瑞芳警分局等單位人員都前往救援，救援人員表示，30多歲劉女、楊女及賴女等3人被海浪帶走後，在離下潛海域約1浬外距離的定置漁網浮球上，緊緊抓住都安全無虞。

宜蘭籍得利2號舢舨發現後，在11時42分將3女拉上舢舨，並於12時10分將3女平安載抵宜蘭石城港上岸，3人未平安受傷，未就醫。

3女抓定置網浮球保命，被救回時說，「我們想盡辦法游不回來，沒有受傷！」記者游明煌／翻攝

