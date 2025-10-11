聽新聞
0:00 / 0:00
影／「我們想盡辦法游不回來！」3女抓浮球保命 專家：鎮定最重要
宋姓潛水教練今帶領潛水團共12人在新北萊萊磯釣場海域下海潛水，賴姓等3名女團員未在約定時間及地點上岸疑失蹤，大批救援人員馳往救援。3女被海流沖走後幸運抓住定置漁網浮球，被宜蘭籍舢舨救起，安全護送上岸未送醫。
資深潛水教練說，近日海浪大，被海流沖走最重要保持鎮定在海面漂流，等待救援。
3女搭舢舨靠岸時，救援員詢問「你們有沒有受傷？」3女回答，「我們想盡辦法游不回來，沒有受傷！」
資深潛水教練王銘祥說，下水前要先了解地形環境，自身的救生、安全防護裝備要足夠，才能保護自己。水域狀況多變，很多海域都有海流、離岸流等，萬一被大浪捲走最重要先不要慌保持鎮定「水母漂」，等待救援或水流再帶往岸際漂時機。
另一潛水教練表示，今天天氣水溫雖然適合，但是風浪、海浪很大．出海潛水必須特別小心，尤其潛水初學者容易被沖走。
案姓教練今天上午10點41分報案求援，3女在貢寮近大里海域失蹤，新北市消防局、基隆海巡隊、瑞芳警分局等單位人員都前往救援，救援人員表示，30多歲劉女、楊女及賴女等3人被海浪帶走後，在離下潛海域約1浬外距離的定置漁網浮球上，緊緊抓住都安全無虞。
宜蘭籍得利2號舢舨發現後，在11時42分將3女拉上舢舨，並於12時10分將3女平安載抵宜蘭石城港上岸，3人未平安受傷，未就醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言