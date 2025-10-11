快訊

高雄男鳳山大樓高處墜樓爆頭亡今相驗 家屬向警建議別再讓人詐騙受害

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市維新路某大樓昨天傍晚5時傳墜樓意外，吳姓男子從12樓墜樓當場爆頭身亡；據了解，吳生前生活困頓，帳戶疑被人取走，是否被當人頭或其他因素發生憾事尚待調查；檢警今相驗，釐清死因，死者女兒和哥哥到場，悲痛不願多談，據悉，家屬向警方建議盼加強宣導反詐騙

鳳山警分局調查，死者吳姓男子平日當臨時工，經濟支出常由親友接濟，目前借住兄長家，警方鑑識初步勘查排除外力介入。

據了解，死者吳男生前曾提及帳戶簿子被人拿去使用因此遭凍結，提款卡也無法使用，但此部分警方指未接獲吳男相關報案紀錄；由於吳男近日情緒不穩曾就醫，是否和被當詐欺人頭抑或有其他疾病因素造成，警方今天上午已報請檢察官相驗，以釐清吳男死因。

今天上午相驗，死者吳男的女兒和哥哥到場，表情悲傷面對媒體不願多談，但據了解，家屬曾向警方建議盼加強宣導反詐騙，以防有其他人受害；衛生局表示，若有相關經濟或生活困難及遭遇詐騙一事，可尋求相關管道或親友協助。

高雄市鳳山區維新路某大樓今天傍晚傳出吳姓男子不幸墜樓身亡，檢警今天上午相驗，死者女兒和兄長到場，悲痛不願多說。圖／讀者提供
高雄市鳳山區維新路某大樓今天傍晚傳出吳姓男子不幸墜樓身亡，檢警今天上午相驗，死者女兒和兄長到場，悲痛不願多說。圖／讀者提供
高雄市鳳山區維新路某大樓今天傍晚傳出吳姓男子不幸墜樓身亡，檢警今天上午相驗，死者女兒和兄長到場，悲痛不願多說。圖／讀者提供
高雄市鳳山區維新路某大樓今天傍晚傳出吳姓男子不幸墜樓身亡，檢警今天上午相驗，死者女兒和兄長到場，悲痛不願多說。圖／讀者提供
高雄市鳳山區維新路某大樓昨天傍晚傳出吳姓男子不幸墜樓身亡案件，警方獲報趕抵現場拉起封鎖線調查。圖／讀者提供
高雄市鳳山區維新路某大樓昨天傍晚傳出吳姓男子不幸墜樓身亡案件，警方獲報趕抵現場拉起封鎖線調查。圖／讀者提供

