高雄男鳳山大樓高處墜樓爆頭亡今相驗 家屬向警建議別再讓人詐騙受害

高市維新路某大樓昨天傍晚5時傳墜樓意外，吳姓男子從12樓墜樓當場爆頭身亡；據了解，吳生前生活困頓，帳戶疑被人取走，是否被當人頭或其他因素發生憾事尚待調查；檢警今相驗，釐清死因，死者女兒和哥哥到場，悲痛不願多談，據悉，家屬向警方建議盼加強宣導反詐騙。

鳳山警分局調查，死者吳姓男子平日當臨時工，經濟支出常由親友接濟，目前借住兄長家，警方鑑識初步勘查排除外力介入。

據了解，死者吳男生前曾提及帳戶簿子被人拿去使用因此遭凍結，提款卡也無法使用，但此部分警方指未接獲吳男相關報案紀錄；由於吳男近日情緒不穩曾就醫，是否和被當詐欺人頭抑或有其他疾病因素造成，警方今天上午已報請檢察官相驗，以釐清吳男死因。

今天上午相驗，死者吳男的女兒和哥哥到場，表情悲傷面對媒體不願多談，但據了解，家屬曾向警方建議盼加強宣導反詐騙，以防有其他人受害；衛生局表示，若有相關經濟或生活困難及遭遇詐騙一事，可尋求相關管道或親友協助。