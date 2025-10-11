快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

搭Uber吃花生弄髒後座 乘客只願給100元清潔費鬧到報警

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

昨天晚間10時許，一輛uber車輛搭載一名男乘客，男乘客因為吃花生，花生屑掉滿後座，李姓駕駛要求乘客支付300元的清潔費用，但乘客只願支付100元，兩人最後報警，警方到場後，乘客付錢了事。

信義分局五分埔派出所昨晚接獲報案，忠孝東路五段有計程車駕駛與乘客發生糾紛。李姓駕駛因方姓乘客在車內飲食，吃花生時，花生屑不慎用髒車輛，駕駛要求乘客支付300元清潔費，但乘客認為太貴，300元清潔費不合理，只願支付一百元，駕駛決定報警。

警方到場後，告知雙方相關法律權利後，雙方自行達成和解，後續無需警方介入處理。

李姓駕駛事後在網路貼文，指出客人給在車上吃花生，下車時吃的全身都是花生皮還掉好幾顆在座位上，幾顆卡在安全帶卡槽裡，客人摳不出來越弄越糟。

李姓駕駛說，乘客要拿100元糟蹋人，當下還想落跑，警察到場後，表示駕駛跟收300，等等他去給人家洗車，價錢1500到3000元，到時賠更多，乘客一聽到馬上乖乖付錢。

李姓Uber司機不滿乘客吃花生弄髒後座，要求300元清潔費不成，最後鬧到警方到場。示意圖（與本案無關）／本報資料照片
李姓Uber司機不滿乘客吃花生弄髒後座，要求300元清潔費不成，最後鬧到警方到場。示意圖（與本案無關）／本報資料照片
信義分局五分埔派出所所長蔡維哲說明案情。記者廖炳棋／翻攝
信義分局五分埔派出所所長蔡維哲說明案情。記者廖炳棋／翻攝

花生 計程車

延伸閱讀

小型食品廠也要訂食安監測計畫 115年起3階段實施

機捷巨大黑色條狀物從天而降 Uber司機大叫驚呆

律師搭計程車開錯路遭運將嗆「送到範圍內就好」 網怒：難怪都改搭Uber

家長、寶寶都安心！Uber「寶寶優步」與合作車隊導入Joie安全座椅

相關新聞

影／捷運新埔站電扶梯卡鞋意外 4人摔倒受傷送醫

新北市捷運新埔站今天中午傳出電扶梯意外，造成多人受傷。

台南曾文溪流域發現一具女浮屍 死因及身分待查

台南市消防局今上午7時許據報，安南區國姓橋與西港大橋中間曾文溪流域有1具浮屍，調派西港分隊等大批人艇前往打撈，直至9時3...

影／萊萊磯釣場海域潛水失蹤...漁船尋獲3女抓漁網 宜蘭安全上岸

新北市貢竂區萊萊磯釣場海域今天上午傳12人下海潛水，上岸後有3名女潛客未上岸，下落不明 ，今天中午由漁船尋獲失蹤3女於宜...

影／16歲女高中生秀姑巒溪口乘竹筏落海失蹤 事發原因曝光了

花蓮縣靜浦部落3名年輕人今凌晨在秀姑巒溪畔聊天，臨時起意搭現場的竹筏，疑似水流湍急，竹筏翻覆釀全員落水，2人自行上岸，但...

基隆外木山海興游泳池13歲男童溺水父未覺 救起送醫命危

基隆市外木山海興泳池昨晚6點多一名13歲的男童被民眾發現在海面上載浮載沉，隨即他拉上岸，父親在旁邊並沒有注意到，被提醒後...

高雄男鳳山大樓高處墜樓爆頭亡今相驗 家屬向警建議別再讓人詐騙受害

高市維新路某大樓昨天傍晚5時傳墜樓意外，吳姓男子從12樓墜樓當場爆頭身亡；據了解，吳生前生活困頓，帳戶疑被人取走，是否被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。