搭Uber吃花生弄髒後座 乘客只願給100元清潔費鬧到報警

昨天晚間10時許，一輛uber車輛搭載一名男乘客，男乘客因為吃花生，花生屑掉滿後座，李姓駕駛要求乘客支付300元的清潔費用，但乘客只願支付100元，兩人最後報警，警方到場後，乘客付錢了事。

信義分局五分埔派出所昨晚接獲報案，忠孝東路五段有計程車駕駛與乘客發生糾紛。李姓駕駛因方姓乘客在車內飲食，吃花生時，花生屑不慎用髒車輛，駕駛要求乘客支付300元清潔費，但乘客認為太貴，300元清潔費不合理，只願支付一百元，駕駛決定報警。

警方到場後，告知雙方相關法律權利後，雙方自行達成和解，後續無需警方介入處理。

李姓駕駛事後在網路貼文，指出客人給在車上吃花生，下車時吃的全身都是花生皮還掉好幾顆在座位上，幾顆卡在安全帶卡槽裡，客人摳不出來越弄越糟。