影／16歲女高中生秀姑巒溪口乘竹筏落海失蹤 事發原因曝光了
花蓮縣靜浦部落3名年輕人今凌晨在秀姑巒溪畔聊天，臨時起意搭現場的竹筏，疑似水流湍急，竹筏翻覆釀全員落水，2人自行上岸，但陳姓女子失蹤，海巡與空勤總隊持續搜尋，尚未尋獲。
據悉，3人來自豐濱鄉靜浦部落，16歲陳姓女子和李姓女子為同一所高中學生，與18歲陳姓男子當時在岸際聊天，看到現場有竹筏，提議說要去駕竹筏玩水，結果竹筏不慎翻覆，事發時3人都未穿著救身衣，陳姓女子落水後未上岸；搜救人員到場時，確實感覺水流有些湍急。
海巡署東部分署第九巡防區指揮部今凌晨1時33分獲報，花蓮縣秀姑巒溪出海口有1名身穿白衣、黑短褲的16歲少女落海失蹤，立即啟動岸、海聯合機制前往現場救援，並申請空勤總隊勤務第三大隊第三隊人員至現場空域搜救。
海巡人員到場與報案人了解案情後表示，報案人及2名友人共3人凌晨1時許搭乘竹筏於秀姑巒溪河道至出海口間遊玩，因海浪過大導致竹筏翻覆，報案人及1名友人自行上岸，第3名友人陳姓女子未上岸，因此報案請求救援。
