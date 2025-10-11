聽新聞
影／萊萊磯釣場海域潛水失蹤...漁船尋獲3女抓漁網 宜蘭安全上岸
新北市消防局今天上午10時獲報，貢寮近宜蘭大里海域，約在萊萊磯釣場附近，有一團12人的潛水團體，3人未上岸疑失蹤，消防和海巡獲報已趕往馳援救援，詳細情況還不清楚，消防局也在了解中。
新北消防局第六大隊表示，失蹤海域為萊萊磯釣場，現場為海巡署轉報，有3名潛水客均女性未上岸，消防局出動21人15輛車5船艇前往救援。
據帶隊40歲宋姓潛水教練報稱與團員劉女、楊女、賴女等3人前往潛水，宋男上岸後發現劉女等3人未上岸，遂報警求援。
現場消防局及海巡署人員共計出動10人，經查處後發現劉女3人疑似在海面上定置魚網處待援，於11時35分由海面上漁船前往救援，11時42分已將3女拉上漁船，今天中午12時許已於宜蘭石城漁港平安上岸，不需就醫。
