影／勸阻別人抽菸遭追車？高雄機車男失控衝上人行道摔傷
高雄市警新興分局昨晚11時45分許接獲報案，指新興區民族路與八德路口有機車騎士自摔受傷。員警趕赴現場，發現蔡男自撞人行道上的花盆和樓柱受傷，意識清楚，經救護人員包紮後表示不需就醫，並向警方說他是被1輛轎車追逐，才不慎衝上人行道受傷。
警方調查，蔡男騎機車經過新興區七賢一路與南華路口，發現開轎車的男子在車上抽菸，要對方不要在車上抽菸，雙方因此起爭執，蔡男騎車離去後，這輛轎車也曾追上，但調閱相關監錄系統畫面，無法確證蔡男出車禍時，轎車是否還在追他。
警方根據監錄畫面，曾發覺轎車追逐過蔡男的機車，雖沒尾隨至蔡男出車禍的現場，已在前個路口轉彎，不過，途中的追逐行為，恐已涉及刑法「以他法致生公眾往來危險」罪嫌，將通知開車男子到案說明。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
