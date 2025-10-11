快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

影／勸阻別人抽菸遭追車？高雄機車男失控衝上人行道摔傷

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

18歲蔡姓男子昨天深夜騎機車衝上人行道受傷，他稱是勸阻開轎車的男子不要在車上抽菸，雙方發生爭執，他離去後發現轎車追他，他才不慎出車禍。警方將通知開車男子，釐清真相。

高雄市警新興分局昨晚11時45分許接獲報案，指新興區民族路與八德路口有機車騎士自摔受傷。員警趕赴現場，發現蔡男自撞人行道上的花盆和樓柱受傷，意識清楚，經救護人員包紮後表示不需就醫，並向警方說他是被1輛轎車追逐，才不慎衝上人行道受傷。

警方調查，蔡男騎機車經過新興區七賢一路與南華路口，發現開轎車的男子在車上抽菸，要對方不要在車上抽菸，雙方因此起爭執，蔡男騎車離去後，這輛轎車也曾追上，但調閱相關監錄系統畫面，無法確證蔡男出車禍時，轎車是否還在追他。

警方根據監錄畫面，曾發覺轎車追逐過蔡男的機車，雖沒尾隨至蔡男出車禍的現場，已在前個路口轉彎，不過，途中的追逐行為，恐已涉及刑法「以他法致生公眾往來危險」罪嫌，將通知開車男子到案說明。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

蔡姓騎士衝上人行道出車禍受傷，稱遭轎車追逐。圖／讀者提供
蔡姓騎士衝上人行道出車禍受傷，稱遭轎車追逐。圖／讀者提供
蔡姓騎士衝上人行道出車禍受傷，稱遭轎車追逐。圖／讀者提供
蔡姓騎士衝上人行道出車禍受傷，稱遭轎車追逐。圖／讀者提供

人行道 抽菸 車禍

延伸閱讀

高雄女性議員比例近4成遠高全球 康裕成喊話：女孩勇敢發光

影／連假返家探母 埔里轎車擦撞重機失控撞護欄…駕駛慘死

機車停在停車格卻吞罰單 理由曝光讓她嘆：當繳學費

板橋府中商圈男子突高處墜落 頭部猛撞人行道重創命危

相關新聞

影／萊萊磯釣場海域獲報12人下海潛水...3人失蹤 救援人員馳往中

新北市消防局今天上午10時獲報，貢寮近宜蘭大里海域，約在萊萊磯釣場附近，有一團12人的潛水團體，3人未上岸疑失蹤，消防和...

花蓮16歲少女半夜搭竹筏落水失蹤 海巡、空勤直升機漏夜找人

花蓮一行3名年輕人今凌晨至秀姑巒溪遊玩時，疑似水流湍急，所搭乘的竹筏不慎翻覆，2人自行上岸，另1人落水失蹤。海巡獲報後，...

基隆外木山海興游泳池13歲男童溺水父未覺 救起送醫命危

基隆市外木山海興泳池昨晚6點多一名13歲的男童被民眾發現在海面上載浮載沉，隨即他拉上岸，父親在旁邊並沒有注意到，被提醒後...

影／勸阻別人抽菸遭追車？高雄機車男失控衝上人行道摔傷

18歲蔡姓男子昨天深夜騎機車衝上人行道受傷，他稱是勸阻開轎車的男子不要在車上抽菸，雙方發生爭執，他離去後發現轎車追他，他...

影／國慶連假南三段也接連出事 黑鷹成功救出高山症與骨折傷患

國慶連假，百岳「南三段」縱走路線今天連傳兩起山岳事故，位在南投縣信義鄉的無雙山及櫧山北鞍營地各有一山友因骨折、高山症求援...

影／高雄8旬嬤闖紅燈走斑馬線 差3個枕木紋被機車撞飛重傷

高雄85歲方姓婦人今天清晨5時20分徒步闖紅燈穿越三民區九如一路與堯山街口的斑馬線，當時街上沒車，方姓阿嬤行走緩慢，眼見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。