影／國慶連假南三段也接連出事 黑鷹成功救出高山症與骨折傷患

國慶連假，百岳「南三段」縱走路線今天連傳兩起山岳事故，位在南投縣信義鄉的無雙山及櫧山北鞍營地各有一山友因骨折、高山症求援，空中勤務總隊派出黑鷹直升機，分別將兩名傷病山友吊掛下山，送醫治療。

「南三段」縱走路線上，是高風險登山區域。南三段路線海拔多在3000公尺以上，地形險峻、陡坡及攀岩路段多，氣候多變，水源與補給不便，登山體力消耗大，且高山救援難度高，一旦發生事故，求生與救援均存在相當挑戰，是難度極高的長程路線。

空勤總隊昨天下午接獲勤務指揮中心通報，無雙山一行12人登山隊中，44歲董姓男山友右手骨折、生命垂危，急需空中救援。由於無雙山海拔3231公尺、山區雲層濃密，直升機趕赴現場嘗試吊掛40分鐘仍無法完成，考量油量返場。

今晨，總隊又接獲通報，海拔3100公尺的櫧山北鞍營地，另有一支10人登山隊，71歲賴姓女山友出現高山症、意識模糊且無法行走。空勤總隊決定兩案合併執行，以確保救援時效及山友安全。

勤務第一大隊第三隊清晨派遣黑鷹直升機自花蓮起飛，沿花東縱谷向南爬升1萬呎前往目標區。上午7時18分抵達無雙山，發現董姓山友位在20公尺高山樹林包圍的小營地。機組人員完成高低空偵查、確認周邊安全後，7時40分完成吊掛救援。

隨後，直升機飛往櫧山北鞍營地，7時46分開始吊掛賴姓女子，5分鐘後順利完成救援，上午8時兩名傷患被送抵德興運動場，交由花蓮縣消防局救護人員轉送醫院，整起任務圓滿完成。