8旬婦滿身大汗徘徊路中 壢警及時伸援助返家

吳婦疑似突發失智症，神情徬徨、步伐緩慢的在路上行走。圖：讀者提供

雖已入秋，但近日氣溫仍高，不見涼爽，長者外出務必注意防曬和補充水分。近日桃園市中壢區永福路附近，81歲吳姓婦人疑似突發失智症，神情徬徨、步伐緩慢的在路上行走。中壢警分局警員執行勤務發現，趕忙上前關懷詢問，並安全將吳婦送返家中。

警方擔心長者體力不支，駕駛巡邏車將吳婦安全送返家中。 圖：讀者提供

警方說明，自強派出所警員尤威翔靠近時發現，吳婦已經滿身大汗，而且無法清楚表達身分與住所，研判可能是失智症突發，趕忙先將她攙扶坐下。好在她有攜帶身分證件，讓警方能快速確認她的身分。由於當時秋陽仍炙、氣候悶熱，尤威翔擔心長者體力不支，駕駛巡邏車將吳婦安全送返家中。吳婦的媳婦表示，婆婆最近才開始有失智的症狀，之前不曾這樣過，往後也會多加注意婆婆，也感謝警方的熱心協助。

中壢分局長林鼎泰呼籲，家中若有年長者或失智症患者，家屬可申請防走失手鍊，或使用具定位功能之裝置，讓警方能在第一時間掌握位置，協助安全返家。同時也可主動至各派出所辦理指紋建檔，以利日後快速辨識身分。林鼎泰也提醒，雖已入秋但日間氣溫仍高，外出應多補充水分並留意身體狀況，若發現疑似迷途或需要協助的長者，請即刻通報警方，共同守護長輩安全。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

