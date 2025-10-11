影／高雄8旬嬤闖紅燈走斑馬線 差3個枕木紋被機車撞飛重傷

三民二警分局調查，方姓婦人今天清晨5時20分許手拿著雨傘徒步穿越三民區九如一路與堯山街口的斑馬線，當時路口是紅燈，但大清早街上沒車，阿嬤緩慢走過馬路。

沒想到，就在只差3個枕木紋就可以過街的當下，羅姓男子（21歲）因九如一路西向東方向綠燈直行，疑未注意前方方姓阿嬤走在斑馬線上，當場將她撞飛在地，羅男也連人帶車摔倒。

警消獲報趕抵，救護員見方姓婦人頭部受創，緊急將她送醫急救；羅男則手腳擦挫傷；警方對羅男施以酒測，無酒駕行為。

警方初步研判是故為羅男騎機車行近行人穿越道見有行人穿越時，未讓行人先行通過，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項，可處1200元以上6000元以下罰鍰。