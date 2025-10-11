影／高雄8旬嬤闖紅燈走斑馬線 差3個枕木紋被機車撞飛重傷
三民二警分局調查，方姓婦人今天清晨5時20分許手拿著雨傘徒步穿越三民區九如一路與堯山街口的斑馬線，當時路口是紅燈，但大清早街上沒車，阿嬤緩慢走過馬路。
沒想到，就在只差3個枕木紋就可以過街的當下，羅姓男子（21歲）因九如一路西向東方向綠燈直行，疑未注意前方方姓阿嬤走在斑馬線上，當場將她撞飛在地，羅男也連人帶車摔倒。
警消獲報趕抵，救護員見方姓婦人頭部受創，緊急將她送醫急救；羅男則手腳擦挫傷；警方對羅男施以酒測，無酒駕行為。
警方初步研判是故為羅男騎機車行近行人穿越道見有行人穿越時，未讓行人先行通過，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項，可處1200元以上6000元以下罰鍰。
此外，方姓婦人未依號誌指示通行，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，可處500元罰鍰；詳細車禍肇責由交通大隊分析研判。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言