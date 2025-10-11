影／高雄8旬嬤闖紅燈走斑馬線 差3個枕木紋被機車撞飛重傷

快訊

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄85歲方姓婦人今天清晨5時20分徒步闖紅燈穿越三民區九如一路與堯山街口的斑馬線，當時街上沒車，方姓阿嬤行走緩慢，眼見她只差3個枕木紋就可過街，沒料，騎機車的羅姓男子因綠燈直行當場將方撞飛，方頭部受創重傷被送醫急救。

三民二警分局調查，方姓婦人今天清晨5時20分許手拿著雨傘徒步穿越三民區九如一路與堯山街口的斑馬線，當時路口是紅燈，但大清早街上沒車，阿嬤緩慢走過馬路。

沒想到，就在只差3個枕木紋就可以過街的當下，羅姓男子（21歲）因九如一路西向東方向綠燈直行，疑未注意前方方姓阿嬤走在斑馬線上，當場將她撞飛在地，羅男也連人帶車摔倒。

警消獲報趕抵，救護員見方姓婦人頭部受創，緊急將她送醫急救；羅男則手腳擦挫傷；警方對羅男施以酒測，無酒駕行為。

警方初步研判是故為羅男騎機車行近行人穿越道見有行人穿越時，未讓行人先行通過，已違反道路交通管理處罰條例第44條第2項，可處1200元以上6000元以下罰鍰。

此外，方姓婦人未依號誌指示通行，違反道路交通管理處罰條例第78條第1項第1款，可處500元罰鍰；詳細車禍肇責由交通大隊分析研判。

高雄85歲方姓婦人今天清晨徒步闖紅燈穿越九如一路與堯山街口斑馬線（如圖），只差3個枕木紋就可過街，沒料被機車騎士撞飛，頭受創被送醫急救。圖／讀者提供
高雄85歲方姓婦人今天清晨徒步闖紅燈穿越九如一路與堯山街口斑馬線（如圖），只差3個枕木紋就可過街，沒料被機車騎士撞飛，頭受創被送醫急救。圖／讀者提供
高雄85歲方姓婦人今天清晨徒步闖紅燈穿越九如一路與堯山街口斑馬線（如圖），只差3個枕木紋就可過街，沒料被機車騎士撞飛，頭受創被送醫急救。圖／讀者提供
高雄85歲方姓婦人今天清晨徒步闖紅燈穿越九如一路與堯山街口斑馬線（如圖），只差3個枕木紋就可過街，沒料被機車騎士撞飛，頭受創被送醫急救。圖／讀者提供
高雄85歲方姓婦人今天清晨徒步闖紅燈穿越九如一路與堯山街口斑馬線，只差3個枕木紋就可過街（左紅圈），沒料被機車騎士（右紅圈）撞飛，頭受創被送醫急救；圖為撞人前一刻畫面。圖／讀者提供
高雄85歲方姓婦人今天清晨徒步闖紅燈穿越九如一路與堯山街口斑馬線，只差3個枕木紋就可過街（左紅圈），沒料被機車騎士（右紅圈）撞飛，頭受創被送醫急救；圖為撞人前一刻畫面。圖／讀者提供

阿嬤 行人

