台東2歲童狂撥逾40通119 消防局：今年已逾9千通無效報案電話

台東縣消防局近期接獲多起無故撥打119報案電話事件，今年已累計逾9千通無效報案電話，其中，最離譜的是1名疑似2歲幼童，同晚撥打超過40通報案電話，影響執行公務。消防局表示，無故惡意撥打119，依消防法可處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

消防局指出，雖然無效報案通數較去年同期11053件減少，但今年至今仍累計9410通，顯見部分民眾會無故，甚至惡意、謊報撥打119報案電話；撥打無效報案電話，不僅浪費公共資源，更可能延誤真正的救援時機，後果不堪設想，籲請民眾千萬不觸法。

近期消防局接獲多起無故撥打119報案電話事件，其中，有1名疑似2歲幼童，同晚撥打超過40通報案電話，電話另一頭僅發出「伊伊啊啊」的叫聲，嚴重影響消防人員執行公務。另還有男子酒後稱身體不適心情不好，不斷撥打119，請求送醫，結果檢查都沒事。