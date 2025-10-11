花蓮16歲少女半夜搭竹筏落水失蹤 海巡、空勤直升機漏夜找人

花蓮一行3名年輕人今凌晨至秀姑巒溪遊玩時，疑似水流湍急，所搭乘的竹筏不慎翻覆，2人自行上岸，另1人落水失蹤。海巡獲報後，聯合空勤總隊持續在海陸空搜尋，目前仍未尋獲。

海巡署東部分署第九巡防區指揮部今凌晨1時33分接獲民眾報案，在花蓮縣秀姑巒溪出海口有1名身穿白衣、黑短褲的16歲少女落海失蹤，立即啟動岸、海聯合機制，通報第六海巡隊、第一二岸巡隊及友軍單位豐濱消防分隊前往現場救援，並申請空勤總隊勤務第三大隊第三隊人員至現場空域搜救。

海巡人員獲報馳赴現場，與報案人了解案情後表示，報案人及2名友人共3人凌晨1時許搭乘竹筏於秀姑巒溪河道至出海口間遊玩，因海浪過大導致竹筏翻覆，報案人及1名友人自行上岸，第3名友人未上岸，因此報案請求救援。

據悉，3人來自豐濱鄉靜浦部落，事發時並未穿著救身衣，當時至靠近出海口的秀姑巒溪玩，搜救人員到場，確實感覺水流有些湍急。

目前海面搜尋由第六海巡隊巡防艇負責，岸際則是岸巡隊第八二岸巡中隊、第一機動巡邏站、石梯漁港安檢所及新社安檢所攜帶浮水拋繩袋及魚雷浮標等救生裝備搜尋。今上午9時，空勤總隊勤務第三大隊第三隊空勤直升機起飛至事發海域實施空域協尋。

海陸空總動員量至今上午9時已有巡邏（機）車 8輛、巡防艇1艇、搜索人員22人及空勤直升機1架次，持續於現場展開搜索及救援任務。