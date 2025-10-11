快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

影／想繼續喝！林森北酒店前跟人爆口角 警怒斥「你很醉了」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區林森北路今天凌晨發生一起酒後糾紛，潘姓男子酒後準備前往另一間酒店續攤，卻在酒店門口因大聲喧鬧，引起剛喝完酒離開酒店的林姓男子不滿，雙方互看不順眼爆發口角，所幸雙方友人及時勸阻，警方趕抵確認無人受傷，要求雙方離去。

中山警分局中山二派出所今天凌晨3點多獲報，林森北路有民眾爭吵，員警到場發現潘男（38歲）酒後情緒激動，在計程車內喧鬧引人注意，林男（30歲）則是剛從酒店飲酒後步出，聽見吵鬧聲上前喝止，雙方爆發言語衝突

警方表示，兩人並不相識，衝突僅止於口角，並未發生肢體碰觸，林男疑因不滿潘男喧鬧，雙方一度互嗆，但在友人勸阻下氣氛漸趨平息，潘男友人也出面代為道歉稱「我來處理」，員警在現場勸導並告知相關權利義務。

據了解，潘男原本仍打算進入酒店消費，但警方見其酒意濃厚，嚴正喝斥「你已經很醉了，該回家休息」，潘男才與友人搭乘另一輛計程車離開。

警方呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因一時情緒與他人爭執，影響自身安全與公共秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

潘姓男子今天凌晨酒後要至另一間酒店續攤，卻在酒店門口跟別人發生口角。記者翁至成／翻攝
潘姓男子今天凌晨酒後要至另一間酒店續攤，卻在酒店門口跟別人發生口角。記者翁至成／翻攝

酒店 計程車 衝突

延伸閱讀

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

律師搭計程車開錯路遭運將嗆「送到範圍內就好」 網怒：難怪都改搭Uber

騎士半夜追撞轎車噴飛遭輾斃 家屬申請保險理賠失利原因曝光

影／疑未依車道規定左轉 路口遭計程車撞「90度翻車」畫面曝

相關新聞

影／萊萊磯釣場海域潛水失蹤...漁船尋獲3女抓漁網 宜蘭安全上岸

新北市貢竂區萊萊磯釣場海域今天上午傳12人下海潛水，上岸後有3名女潛客未上岸，下落不明 ，今天中午由漁船尋獲失蹤3女於宜...

影／萊萊磯釣場海域獲報12人下海潛水...3人失蹤 救援人員馳往中

新北市消防局今天上午10時獲報，貢寮近宜蘭大里海域，約在萊萊磯釣場附近，有一團12人的潛水團體，3人未上岸疑失蹤，消防和...

花蓮16歲少女半夜搭竹筏落水失蹤 海巡、空勤直升機漏夜找人

花蓮一行3名年輕人今凌晨至秀姑巒溪遊玩時，疑似水流湍急，所搭乘的竹筏不慎翻覆，2人自行上岸，另1人落水失蹤。海巡獲報後，...

基隆外木山海興游泳池13歲男童溺水父未覺 救起送醫命危

基隆市外木山海興泳池昨晚6點多一名13歲的男童被民眾發現在海面上載浮載沉，隨即他拉上岸，父親在旁邊並沒有注意到，被提醒後...

影／勸阻別人抽菸遭追車？高雄機車男失控衝上人行道摔傷

18歲蔡姓男子昨天深夜騎機車衝上人行道受傷，他稱是勸阻開轎車的男子不要在車上抽菸，雙方發生爭執，他離去後發現轎車追他，他...

影／國慶連假南三段也接連出事 黑鷹成功救出高山症與骨折傷患

國慶連假，百岳「南三段」縱走路線今天連傳兩起山岳事故，位在南投縣信義鄉的無雙山及櫧山北鞍營地各有一山友因骨折、高山症求援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。