影／想繼續喝！林森北酒店前跟人爆口角 警怒斥「你很醉了」

台北市中山區林森北路今天凌晨發生一起酒後糾紛，潘姓男子酒後準備前往另一間酒店續攤，卻在酒店門口因大聲喧鬧，引起剛喝完酒離開酒店的林姓男子不滿，雙方互看不順眼爆發口角，所幸雙方友人及時勸阻，警方趕抵確認無人受傷，要求雙方離去。

中山警分局中山二派出所今天凌晨3點多獲報，林森北路有民眾爭吵，員警到場發現潘男（38歲）酒後情緒激動，在計程車內喧鬧引人注意，林男（30歲）則是剛從酒店飲酒後步出，聽見吵鬧聲上前喝止，雙方爆發言語衝突。

警方表示，兩人並不相識，衝突僅止於口角，並未發生肢體碰觸，林男疑因不滿潘男喧鬧，雙方一度互嗆，但在友人勸阻下氣氛漸趨平息，潘男友人也出面代為道歉稱「我來處理」，員警在現場勸導並告知相關權利義務。

據了解，潘男原本仍打算進入酒店消費，但警方見其酒意濃厚，嚴正喝斥「你已經很醉了，該回家休息」，潘男才與友人搭乘另一輛計程車離開。

警方呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因一時情緒與他人爭執，影響自身安全與公共秩序。