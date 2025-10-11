聽新聞
影／連假返家探母 埔里轎車擦撞重機失控撞護欄…駕駛慘死
56歲戴姓男子趁連假返鄉探母，昨天下午2時駕駛轎車行經埔里鎮中山路四段時，疑似不慎擦撞前方大型重型機車，轎車失控先後撞上外側與內側護欄，猛烈翻轉後才停下。戴男全身多處骨折，當場失去呼吸心跳，緊急送往埔里基督教醫院搶救，仍宣告不治。
警方調查，大重機騎士為58歲蔡姓男子，後座為58歲范姓妻子，兩人並未受傷。初步了解，戴男駕車沿中山路往埔里市區方向行駛，行經事發路段時擦撞重機，隨後轎車失控衝向外側護欄，轉了一圈再撞上內側護欄，車頭全毀、現場散落零件，畫面怵目驚心。
目擊民眾表示，當時只聽見「砰」一聲巨響，轉頭就看到白色轎車打橫在路中，煙塵瀰漫，「那一瞬間真的很可怕，駕駛完全沒反應」。附近店家說，該路段車速普遍偏快，加上假期車流多，希望相關單位加強警示標誌。
據了解，戴男有高血壓病史，此次利用雙十連假返鄉探望母親，卻在途中發生憾事。警方初步調查，戴男和蔡姓騎士並無酒精反應，詳細肇事原因和責任仍待鑑定釐清，警方呼籲駕駛人連假期間應減速慢行，保持安全距離，確保行車安全。
