快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

影／連假返家探母 埔里轎車擦撞重機失控撞護欄…駕駛慘死

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

56歲戴姓男子趁連假返鄉探母，昨天下午2時駕駛轎車行經埔里鎮中山路四段時，疑似不慎擦撞前方大型重型機車，轎車失控先後撞上外側與內側護欄，猛烈翻轉後才停下。戴男全身多處骨折，當場失去呼吸心跳，緊急送往埔里基督教醫院搶救，仍宣告不治。

警方調查，大重機騎士為58歲蔡姓男子，後座為58歲范姓妻子，兩人並未受傷。初步了解，戴男駕車沿中山路往埔里市區方向行駛，行經事發路段時擦撞重機，隨後轎車失控衝向外側護欄，轉了一圈再撞上內側護欄，車頭全毀、現場散落零件，畫面怵目驚心。

目擊民眾表示，當時只聽見「砰」一聲巨響，轉頭就看到白色轎車打橫在路中，煙塵瀰漫，「那一瞬間真的很可怕，駕駛完全沒反應」。附近店家說，該路段車速普遍偏快，加上假期車流多，希望相關單位加強警示標誌。

據了解，戴男有高血壓病史，此次利用雙十連假返鄉探望母親，卻在途中發生憾事。警方初步調查，戴男和蔡姓騎士並無酒精反應，詳細肇事原因和責任仍待鑑定釐清，警方呼籲駕駛人連假期間應減速慢行，保持安全距離，確保行車安全。

白色轎車旋轉撞擊內外護欄，車體嚴重變形，駕駛送醫不治。圖／警方提供
白色轎車旋轉撞擊內外護欄，車體嚴重變形，駕駛送醫不治。圖／警方提供
白色轎車旋轉撞擊內外護欄，車體嚴重變形，駕駛送醫不治。圖／警方提供
白色轎車旋轉撞擊內外護欄，車體嚴重變形，駕駛送醫不治。圖／警方提供
白色轎車旋轉撞擊內外護欄，車體嚴重變形，駕駛送醫不治。圖／警方提供
白色轎車旋轉撞擊內外護欄，車體嚴重變形，駕駛送醫不治。圖／警方提供

連假 失控 車禍 埔里

延伸閱讀

台東只剩7天庫存血 10月連假多關山救國團公益日辦捐血

國慶連假登雪山…女高山症、男跌傷 空勤直升機1日2次出動救援

披上國旗拉風上路 500輛重機遊街為國家慶生

從教師節到光復節…他嫌連假太多很累 眾人酸爆：可無薪上班

相關新聞

影／萊萊磯釣場海域獲報12人下海潛水...3人失蹤 救援人員馳往中

新北市消防局今天上午10時獲報，貢寮近宜蘭大里海域，約在萊萊磯釣場附近，有一團12人的潛水團體，3人未上岸疑失蹤，消防和...

花蓮16歲少女半夜搭竹筏落水失蹤 海巡、空勤直升機漏夜找人

花蓮一行3名年輕人今凌晨至秀姑巒溪遊玩時，疑似水流湍急，所搭乘的竹筏不慎翻覆，2人自行上岸，另1人落水失蹤。海巡獲報後，...

基隆外木山海興游泳池13歲男童溺水父未覺 救起送醫命危

基隆市外木山海興泳池昨晚6點多一名13歲的男童被民眾發現在海面上載浮載沉，隨即他拉上岸，父親在旁邊並沒有注意到，被提醒後...

影／萊萊磯釣場海域潛水失蹤...漁船尋獲3女抓魚網 宜蘭安全上岸

新北市貢竂區萊萊磯釣場海域今天上午傳12人下海潛水，上岸後有3名女潛客未上岸，下落不明 ，今天中午由漁船尋獲失蹤3女於宜...

影／勸阻別人抽菸遭追車？高雄機車男失控衝上人行道摔傷

18歲蔡姓男子昨天深夜騎機車衝上人行道受傷，他稱是勸阻開轎車的男子不要在車上抽菸，雙方發生爭執，他離去後發現轎車追他，他...

影／國慶連假南三段也接連出事 黑鷹成功救出高山症與骨折傷患

國慶連假，百岳「南三段」縱走路線今天連傳兩起山岳事故，位在南投縣信義鄉的無雙山及櫧山北鞍營地各有一山友因骨折、高山症求援...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。