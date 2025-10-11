聽新聞
台中新光三越前車禍 野馬猛撞3車及電箱……騎上前車堵住慢車道
台中曾姓男子今上午8點多駕駛1輛黃色福特野馬轎車，行經新光三越前台灣大道、惠來路口時，不明原因衝撞一旁人行道，波及機車、電箱後，再向前撞1輛小客車，釀整輛車卡在前車尾上，一度造成周邊壅塞，曾經送醫抽血檢測，將釐清有無酒駕、毒駕情事。
台中第六分局今上午8點半獲報，西屯區台灣大道、惠來路口有車禍，到場發現曾男（26歲）駕駛黃色野馬經台灣大道三段，卻不明原因先是衝撞人行道2輛機車、路邊電箱。
曾男的車再翻覆波及前方等紅燈黃姓駕駛的小客車，最後呈現黃色野馬橫向卡在前車車尾姿勢，直接堵住台灣大道慢車道，野馬車內安全氣囊也爆開，可見當時撞擊力道不輕，造成周邊一度塞車無法通行。
由於曾男車禍後手腳擦挫傷，警員到場時他已經送醫治療，警方初步在野馬車內未發現違禁物，同時報請檢方許可，將對黃男抽血檢驗，釐清有無酒駕、毒駕情勢，案發原因釐清中。
