國慶連假登雪山…女高山症、男跌傷 空勤直升機1日2次出動救援

國慶連假期間，台中市和平區雪山山域接連發生兩起登山意外事故，一件是周姓女山友在匹匹達山營地高山症，以及七卡山莊黃姓男登山客跌倒受傷，消防局緊急出動人力分赴現場，並申請空勤直升機清晨出動救援，所幸兩名傷者皆順利載回分別送醫治療。

台中市消防局指出，於10月10日傍晚5時22分接獲通報，一名51歲周姓女性登山客在雪山西稜線匹匹達山營地疑似出現高山症狀，出現呼吸急促、咳血絲等危急狀況；消防局立即通知和平及谷關分隊整備，並由谷關分隊長蘇進達帶隊，於今天上午出動消防車1輛及消防人員2名前往現場。同時緊急申請空勤直升機支援。

今天清晨6時28分，編號NA-702空勤直升機從清泉崗基地起飛，於6時54分成功先將傷者救出，並由沙鹿分隊救護車接手送醫救治；幾乎在同一時間，消防局於11日清晨6時13分再度接獲通報，一名32歲黃姓男性登山客在雪山東線2公里處七卡山莊附近，因昏眩跌倒導致眼角流血，緊急請求救援；消防局隨即派遣梨山分隊警備車1輛、救護車1輛及消防人員3名，並同步申請直升機吊掛作業。