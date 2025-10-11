重機過彎撞護欄 騎士摔高架道下不治

台64線高架快速公路昨天下午驚傳重機疑似自撞，22歲騎士摔落數層樓高橋下，騎士送醫急救不治。記者林昭彰／翻攝

新北市台64八里新店線東西向快速公路昨天下午驚傳22歲重機騎士疑似自撞護欄後，摔落數層樓高的橋下，掉在五股區成洲七路上，急救後仍不治。網友指騎車摔落橋下太恐怖，且汽車撞護欄會彈回車道，騎機車是「肉包鐵」，撞擊後人掉落橋下風險高。新北市交通局長鍾鳴時說，自摔車禍因素不明，只能說肇事地點對騎士非常不利。

新北市119昨天下午獲報一輛紅牌重機在往八里方向的五股路段大彎道疑似自撞護欄，22歲陳姓騎士彈飛，越過護欄掉落橋下，摔在市區道路成洲七路上被路人發現。警方及救護人員迅速趕抵，發現陳男並未穿著騎乘重機的專用防護衣褲，下身僅穿短褲，右小腿疑似開放性骨折，安全帽脫落在身邊，當場已無呼吸心跳，送醫急診不治。車禍肇因待警方調查釐清。

網友指一般道路護欄設計，在車輛撞擊時，能讓車輛彈回車道，人坐在汽車內影響不大，但騎機車就不一樣，因為「肉包鐵」，就可能發生這起車禍的狀況；由於重機族一直爭取要上國道，也提醒若開放重機上國道要格外小心。

新北市警局交通大隊表示，駕駛重型機車確實是肉包鐵，在高架快速道路行駛，行經彎道一定要減速慢行，加上遇彎道時有離心力的關係，騎士發生事故碰撞後容易被拋飛，提醒重機駕駛應保持安全距離、全時開啟頭燈並依道路速限行駛、切勿超速，變換車道時讓直行車先行，不得與汽車併駛，維護自身安全。

鍾鳴時說，車禍肇因不明，護欄設計有一定標準，在高架道路要特別注意翻覆風險，一般遊覽車、大貨車高度達4.2至4.6公尺，過去也發生車輛撞擊後翻覆橋下的事故，昨天這起車禍發生的地點對騎士非常不利。