國道3號南港路段逆向行駛還在主線迴轉 警將開罰吊扣牌照

聯合報／ 記者林昭彰／台北即時報導

國道3號南港路段今天上午出現1輛轎車逆向行駛，來車紛紛閃避差點釀成事故，結果駕駛發現走錯竟然還在主線車道直接迴轉，雖未釀成車禍，國道警方將依法開罰，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。

有1名駕駛人上午11時許開車在南港系統排隊，準備銜接國道5號前往宜蘭，突然瞥見左前方有車逆向行駛，他事後在Threads發文形容，「一開始還以為是我眼花看到南下的車…結果還真的是南下的車只是他開在北上的超車道」。

對此，國道公路警察局第九公路警察大隊指出，上午11時30分左右曾接獲台北市110通報有車逆向行駛，立即派遣巡邏車前往查看並未發現，經詢問高速公路局北區養護工程分局，確認該車已在主線迴轉後，進入南向排隊車陣中，並未造成事故發生。

該車行為已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款，在高速公路迴車及逆向行駛，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。國道警方已調閱沿途影像依法舉發，並呼籲駕駛人上路之前應做好旅途規畫，避免於接近交流道才驟然減速插入連貫車陣、橫跨車道或臨停、逆向於車道中，若錯過交流道出入口，應由下一個交流道繞回或往聯外道路行駛，以維護高速公路行車安全。

國道3號南港路段上午出現1輛轎車逆向行駛，來車紛紛閃避差點釀成事故，結果駕駛發現走錯竟然還在主線車道直接迴轉，雖未釀成車禍，國道警方將依法開罰，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。圖／翻攝Threads
