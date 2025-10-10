聽新聞
0:00 / 0:00
國道3號南港路段逆向行駛還在主線迴轉 警將開罰吊扣牌照
國道3號南港路段今天上午出現1輛轎車逆向行駛，來車紛紛閃避差點釀成事故，結果駕駛發現走錯竟然還在主線車道直接迴轉，雖未釀成車禍，國道警方將依法開罰，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。
有1名駕駛人上午11時許開車在南港系統排隊，準備銜接國道5號前往宜蘭，突然瞥見左前方有車逆向行駛，他事後在Threads發文形容，「一開始還以為是我眼花看到南下的車…結果還真的是南下的車只是他開在北上的超車道」。
對此，國道公路警察局第九公路警察大隊指出，上午11時30分左右曾接獲台北市110通報有車逆向行駛，立即派遣巡邏車前往查看並未發現，經詢問高速公路局北區養護工程分局，確認該車已在主線迴轉後，進入南向排隊車陣中，並未造成事故發生。
該車行為已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第6款，在高速公路迴車及逆向行駛，可處6千元以上3萬6千元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。國道警方已調閱沿途影像依法舉發，並呼籲駕駛人上路之前應做好旅途規畫，避免於接近交流道才驟然減速插入連貫車陣、橫跨車道或臨停、逆向於車道中，若錯過交流道出入口，應由下一個交流道繞回或往聯外道路行駛，以維護高速公路行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言