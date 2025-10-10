聽新聞
高雄中年男從鳳山大樓高處墜樓爆頭亡 警查出身分死因待釐清
高市維新路某大樓今天傍晚傳墜樓意外，吳姓男子從12樓墜樓當場倒臥血泊，警消趕抵發現吳男爆頭已明顯死亡；據了解，吳生前生活困頓，帳戶疑被人取走，是否被當人頭或有其他疾病因素，警方已通知家屬，並報請檢察官相驗，以釐清死因。
鳳山警分局調查，死者吳姓男子平日當臨時工，經濟支出常由親友接濟，目前借住兄長家，先前曾傳出吳男帳戶遭人盜用，警方鑑識初步勘查排除外力介入。
警方將進一步查證，是否和被當詐欺人頭抑或有其他疾病因素造成；衛生局表示，若有相關經濟或生活困難，可尋求相關管道或親友協助；警方今天上午已報請檢察官相驗，以釐清吳男死因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
