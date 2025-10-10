快訊

高雄中年男從鳳山大樓高處墜樓爆頭亡 警查出身分死因待釐清

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市維新路某大樓今天傍晚傳墜樓意外，吳姓男子從12樓墜樓當場倒臥血泊，警消趕抵發現吳男爆頭已明顯死亡；據了解，吳生前生活困頓，帳戶疑被人取走，是否被當人頭或有其他疾病因素，警方已通知家屬，並報請檢察官相驗，以釐清死因。

鳳山警分局調查，死者吳姓男子平日當臨時工，經濟支出常由親友接濟，目前借住兄長家，先前曾傳出吳男帳戶遭人盜用，警方鑑識初步勘查排除外力介入。

警方將進一步查證，是否和被當詐欺人頭抑或有其他疾病因素造成；衛生局表示，若有相關經濟或生活困難，可尋求相關管道或親友協助；警方今天上午已報請檢察官相驗，以釐清吳男死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市鳳山區維新路某大樓今天傍晚傳出吳姓男子不幸墜樓身亡案件，警方獲報趕抵現場拉起封鎖線調查。圖／讀者提供
高雄市鳳山區維新路某大樓今天傍晚傳出吳姓男子不幸墜樓身亡案件，警方獲報趕抵現場拉起封鎖線調查。圖／讀者提供
高雄市鳳山區維新路某大樓今天傍晚傳出吳姓男子不幸墜樓身亡案件，警方獲報趕抵現場調查。圖／讀者提供
高雄市鳳山區維新路某大樓今天傍晚傳出吳姓男子不幸墜樓身亡案件，警方獲報趕抵現場調查。圖／讀者提供

