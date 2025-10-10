薇閣中學「廁所5男2女」校方怒告妨害名譽 北市警通知2網友到案
台北市薇閣中學近日遭爆料有5男2女學生在校內廁所有不當行為，在網路引發討論，校方昨天發聲明強調網上傳言非事實，已傷害學生聲譽，提告妨害名譽誹謗罪，北投警方也迅速偵辦，通知在網路上發布相關假消息的2名網友到案說明。
據了解，由於網上討論熱烈，警方昨天釐清散布假消息的2名網友到案，疑似都是薇閣中學校友，至於犯案動機待到案釐清。
薇閣中學9日表示，不實⾔論已嚴重影響傷害學⽣聲譽，已至北投分局報案，對於編造、流傳、轉發不實⾔論者追究法律責任，校內絕不容忍任何形式的網路霸凌、不實資訊散布或⼈身攻擊。
校方說，學校已啟動校安機制，並將對散播或轉傳不實內容者，依校規及相關法令研議處理，也提醒全體師⽣與社會⼤眾，網路⾔論雖⾃由，但亦應以事實為基礎，以尊眾為前提，未經查證謠⾔轉傳，可能觸法並造成他⼈無法挽回的傷蓋。
校方呼籲，社群使⽤者應⽴即停⽌轉傳相關不實內容，刪除已發布貼⽂或留⾔，共同維護校園的純淨與尊重，以理性與同理⼼杜絕謠⾔，守護學⽣基本⼈權與⼼理安全。
