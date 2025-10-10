影／中山站NPC「蜘蛛面罩男」身分曝光 這原因被警鳴笛盤查
有網友在社群threads上貼文稱，在中山區看到一名戴著蜘蛛人面罩的男子騎YouBike被員警騎車沿路鳴笛，意外引發網友共鳴，有人留言稱「這我們南西NPC，他常和陌生人友善的互動」、「看似戴上面具，實在卸下偽裝」、「他很常在那裡出沒，很好笑」，對此，北市警方稱是因為他騎腳踏車車速過快，認為有危險疑慮，才攔下盤查。
中山警方指出，9日下午3時53分巡邏行經松江路、南京東路口，看見杜姓男子（20歲）頭戴蜘蛛人面罩騎乘YouBike，且騎車車速過快因此對他攔查，經查證杜男沒有酒駕，且無其他違規情事，即放行離去。
據了解，當時巡邏員警在路口看到杜男戴蜘蛛人面罩又騎單車飆速，隨即揮手示意攔停，孰料他完全不理會，才被員警懷疑酒駕或有其他犯罪嫌疑，因此鳴笛在後追趕，而杜男被攔下辯稱戴耳機才沒聽到警笛聲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言