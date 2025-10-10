影／中山站NPC「蜘蛛面罩男」身分曝光 這原因被警鳴笛盤查

有網友在社群threads上貼文稱，在中山區看到一名戴著蜘蛛人面罩的男子騎YouBike被員警騎車沿路鳴笛，意外引發網友共鳴，有人留言稱「這我們南西NPC，他常和陌生人友善的互動」、「看似戴上面具，實在卸下偽裝」、「他很常在那裡出沒，很好笑」，對此，北市警方稱是因為他騎腳踏車車速過快，認為有危險疑慮，才攔下盤查。

中山警方指出，9日下午3時53分巡邏行經松江路、南京東路口，看見杜姓男子（20歲）頭戴蜘蛛人面罩騎乘YouBike，且騎車車速過快因此對他攔查，經查證杜男沒有酒駕，且無其他違規情事，即放行離去。