影／中山站NPC「蜘蛛面罩男」身分曝光 這原因被警鳴笛盤查

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有網友在社群threads上貼文稱，在中山區看到一名戴著蜘蛛人面罩的男子騎YouBike被員警騎車沿路鳴笛，意外引發網友共鳴，有人留言稱「這我們南西NPC，他常和陌生人友善的互動」、「看似戴上面具，實在卸下偽裝」、「他很常在那裡出沒，很好笑」，對此，北市警方稱是因為他騎腳踏車車速過快，認為有危險疑慮，才攔下盤查。

中山警方指出，9日下午3時53分巡邏行經松江路、南京東路口，看見杜姓男子（20歲）頭戴蜘蛛人面罩騎乘YouBike，且騎車車速過快因此對他攔查，經查證杜男沒有酒駕，且無其他違規情事，即放行離去。

據了解，當時巡邏員警在路口看到杜男戴蜘蛛人面罩又騎單車飆速，隨即揮手示意攔停，孰料他完全不理會，才被員警懷疑酒駕或有其他犯罪嫌疑，因此鳴笛在後追趕，而杜男被攔下辯稱戴耳機才沒聽到警笛聲。

有網友在社群threads上貼文稱，在中山區看到一名戴著蜘蛛人面罩的男子騎YouBike被員警騎車沿路鳴笛，意外引發網友共鳴。圖／擷取自threads
有網友在社群threads上貼文稱，在中山區看到一名戴著蜘蛛人面罩的男子騎YouBike被員警騎車沿路鳴笛，意外引發網友共鳴。圖／擷取自threads
中山警方在路上對頭戴蜘蛛人面罩的杜姓男子發動盤查，孰料他未停，因此鳴笛在後追趕。記者翁至成／翻攝
中山警方在路上對頭戴蜘蛛人面罩的杜姓男子發動盤查，孰料他未停，因此鳴笛在後追趕。記者翁至成／翻攝

蜘蛛 酒駕

