影／台東男恍惚墜橋5公尺 幸得騎單車姊弟發現獲救

台東市1名年約30歲男子昨深夜行經臨海路新豐里橋時，不明原因墜落5公尺高的橋下，幸掉落草皮，僅骨折無法動彈，直至今中午一對姐弟經過時聽到微弱呼救聲，才趕緊報案，消防隊員趕到，將人固定後用擔架扛出來，送醫急救，沒有生命危險。

警消表示，發現的孫姓姐弟，在中午12點左右，騎腳踏車外出閒逛，未料，經過太平溪靠新豐里橋旁河堤道時，聽到很微弱的「有人嗎？救命啊」求救聲。

姐弟倆往橋下看，發現1名男子躺在橋下5公尺深的草皮上動彈不得，趕緊報案。

由於上下落差大，消防隊員先初步檢查後，再將男子用擔架固定，同時呼叫支援人力，5名壯漢下橋，再合力扛上堤防，將人送到在防汛道路上的救護車。