女騎士闖嘉市府停車場柵欄砸頭摔車受傷 市府：標示1桿1車勿跟車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市政府地下停車場昨天上午發生意外，1名女機車騎士進場洽公，因緊跟前車未依規等待柵欄放下再升起，遭柵欄砸中頭部慘摔，導致小腿關節骨裂。市府強調，現場有明確標示「1桿1車，請勿跟車」，呼籲民眾切勿搶快，以免發生類似意外。

監視器畫面顯示，機車進場時應逐一感應通行，柵欄升起後方可通過。但女子未等柵欄完全落下便緊跟前車，下一秒柵欄快速落下擊中頭部，連人帶車倒地，受困車下。現場民眾

見狀立即上前協助，將機車扶起並攙扶女子站起。

市府交通處停車管理科長鄭人瑋表示，停車場採自動收費設施，出入口柵欄均裝有「自動碰撞復位保護裝置」，並設有「請勿跟車」警示牌及地面等候區標線，提醒騎士須等前車

通過後再進場。事發後，市府及停車場業者立即前往醫院探視，並協助後續處理。受傷騎士坦言一時疏忽未注意規定，導致意外。市府提醒，雖柵欄升降之間會有短暫空檔，但制度設計為確保安全及收費秩序，民眾應遵守「一桿一車」原則，慢行通過、切勿搶快，以免因一時貪快釀成傷害。

嘉義市政府地下停車場昨天上午1名女機車騎士進場洽公，因緊跟前車未依規等待柵欄放下再升起，遭柵欄砸中頭部慘摔，導致小腿關節骨裂。市府強調，現場有明確標示「1桿1車，請勿跟車」，呼籲民眾切勿搶快，以免發生類似意外。圖／讀者提供
