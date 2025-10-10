國中生雙十連假騎單車出遊 芬園139縣道擦撞摔車送醫
今天是雙十連假首日，台中市6名國中生相約騎單車出遊往彰化方向，卻在行經彰化縣芬園鄉139縣道時發生擦撞意外，一名何姓男學生在超車過程與洪姓同學發生碰撞，當場摔車倒地，腹部與四肢多處擦傷，經送醫治療後幸無生命危險。
警方指出，事故發生在今天上午9時34分左右，6名學生沿139縣道大彰路12.5公里處前進，洪姓學生嘗試超車時疑未保持安全距離，與前方何姓同學相撞，導致何生倒地後腹部出血。
救護人員趕抵現場時，何生意識清楚，立即替他進行包紮止血，隨後送往南投草屯佑民醫院治療，院方檢查後表示，傷勢穩定，暫無大礙。
交通分隊員警到場處理，但因事發路段無監視器，初步研判肇因為洪生未保持行車安全間隔，兩輛單車把手及車身均有損傷，學生原本的連假行程也因此中斷。
警方提醒，139縣道是假日熱門路線，車流與人流混雜，騎乘自行車應保持安全距離、避免並排行駛，家長也應加強叮囑，確保孩子出門平安。
