國中生雙十連假騎單車出遊 芬園139縣道擦撞摔車送醫

今天是雙十連假首日，台中市6名國中生相約騎單車出遊往彰化方向，卻在行經彰化縣芬園鄉139縣道時發生擦撞意外，一名何姓男學生在超車過程與洪姓同學發生碰撞，當場摔車倒地，腹部與四肢多處擦傷，經送醫治療後幸無生命危險。

警方指出，事故發生在今天上午9時34分左右，6名學生沿139縣道大彰路12.5公里處前進，洪姓學生嘗試超車時疑未保持安全距離，與前方何姓同學相撞，導致何生倒地後腹部出血。

救護人員趕抵現場時，何生意識清楚，立即替他進行包紮止血，隨後送往南投草屯佑民醫院治療，院方檢查後表示，傷勢穩定，暫無大礙。

交通分隊員警到場處理，但因事發路段無監視器，初步研判肇因為洪生未保持行車安全間隔，兩輛單車把手及車身均有損傷，學生原本的連假行程也因此中斷。