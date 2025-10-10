快訊

國慶大典出包！韓國瑜錯唸「賴清德講稿」皺眉喊停…背後原因曝光

車禍後急領理賠金反而吃大虧？「最佳和解時間」曝光、2建議很重要！

批韓國瑜國慶致詞「荒腔走板、貽笑國際」！ 民進黨遺憾也抗議

國中生雙十連假騎單車出遊 芬園139縣道擦撞摔車送醫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

今天是雙十連假首日，台中市6名國中生相約騎單車出遊往彰化方向，卻在行經彰化縣芬園鄉139縣道時發生擦撞意外，一名何姓男學生在超車過程與洪姓同學發生碰撞，當場摔車倒地，腹部與四肢多處擦傷，經送醫治療後幸無生命危險。

警方指出，事故發生在今天上午9時34分左右，6名學生沿139縣道大彰路12.5公里處前進，洪姓學生嘗試超車時疑未保持安全距離，與前方何姓同學相撞，導致何生倒地後腹部出血。

救護人員趕抵現場時，何生意識清楚，立即替他進行包紮止血，隨後送往南投草屯佑民醫院治療，院方檢查後表示，傷勢穩定，暫無大礙。

交通分隊員警到場處理，但因事發路段無監視器，初步研判肇因為洪生未保持行車安全間隔，兩輛單車把手及車身均有損傷，學生原本的連假行程也因此中斷。

警方提醒，139縣道是假日熱門路線，車流與人流混雜，騎乘自行車應保持安全距離、避免並排行駛，家長也應加強叮囑，確保孩子出門平安。

台中市6名國中生相約騎單車出遊，卻在行經彰化縣芬園鄉139縣道時發生擦撞意外。圖／讀者提供
台中市6名國中生相約騎單車出遊，卻在行經彰化縣芬園鄉139縣道時發生擦撞意外。圖／讀者提供
台中市6名國中生相約騎單車出遊，卻在行經彰化縣芬園鄉139縣道時發生擦撞意外。圖／讀者提供
台中市6名國中生相約騎單車出遊，卻在行經彰化縣芬園鄉139縣道時發生擦撞意外。圖／讀者提供

單車 連假

延伸閱讀

彰化高鐵站旁6車被噴漆 塗鴉怪客落網…犯案動機曝光

雙十連假好去處 新北瑞芳黃金博物館限定登場活動一次滿足

竹南15歲國中生騎二輪電動車疑闖紅燈被撞 腿斷變形躺地不起

新北「富基石十樂」活動雙十連假登場 消費贈券抽好禮

相關新聞

冒名吳思瑤、黑熊學院寄恐嚇信「國慶總統府開槍」 警：IP在境外

民進黨立法委員吳思瑤昨天在臉書稱，自己的信箱遭冒名寄信給警政署署長信箱，由於寄信後會有確認信，才得知內容，信件主旨為「明...

影／瑞芳牛伏礦場洞內赫見不明骸骨 男女難斷死亡逾半年

新北市瑞芳區牛伏礦55號礦場7日有登山客發現不明骸骨，警方報請檢方相驗，遺骸完整，無明顯受損或打鬥跡象，男女難辨，無身分...

影／20歲許願時刻泡湯！高雄女慶生蛋糕竟遭街友挖走一大塊

高雄蔡姓女子過20歲生日，與好友們準備1個客製化的蛋糕，在駁二藝術特區，等待一同為她慶生 。不料，大夥人先去大港橋拍照，...

影／高雄17歲少年不滿女友遭網路留言調侃 撂5友人約出對方痛扁

高市17歲莊姓少年因不滿女友遭連姓少年在網路上留言叫綽號調侃，昨天深夜透過黃姓少年佯裝將連男約出吃飯，帶1名少年及4名男...

長輩是馬路三寶？ 新北市社會局出招了

常聽到民眾戲稱年長者是馬路三寶之一，新北市府統計，今年1至8月A1交通事故（24小時內死亡）有97件釀98人死亡，其中，...

謊報台中捷運有人落軌...釀列車延誤2分鐘 他惡作劇下場出爐

台中陳姓男子無故撥打台中捷運公司電話，謊報稱市政府站有人落網，中捷行控中心立即停車、派員檢視軌道，卻發現根本沒有異常，列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。