影／桃園醉男騎機車撞公車 酒測值高達1.12毫克還想逃

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

酒駕零容忍！黃姓騎士昨晚趕著上班時，行經桃園區復興路擦撞行駛中的公車右前輪後想逃，公車司機見狀停車阻止報警，卻發現黃男已醉到語無倫次、站不穩連連摔倒，桃園警方到場，發現他的酒測值高達每公升1.12毫克，警詢後依公共危險罪嫌送辦。

桃園警分局中路派出所昨晚7時接獲報案，指有名機車騎士疑似酒後擦撞公車後欲逃逸；員警趕抵現場時，發現49歲黃姓騎士滿身酒氣、語無倫次、步伐不穩，明顯嚴重醉態。

公車司機說，當時沿著復興路往中山路的方向行駛，黃男騎著機車突然擦撞公車右前輪後就想離去，他見狀立刻停車，跑下車攔阻，沒想到黃男不僅「茫」到無法溝通，連站都站不穩，連續自己跌跤兩次。

警方到場後立即進行酒測，結果高達每公升1.12毫克，遠超法定標準，據悉，黃男下午飲用威士忌後仍準備外出上班，未料酒醉釀禍。警方依公共危險罪將他移送法辦，並呼籲酒駕零容忍，提醒民眾切勿心存僥倖，以免害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園黃姓騎士昨晚酒後騎車擦撞公車，酒測值高達1.12毫克，肇事後竟然還想逃。圖／桃園警分局提供
