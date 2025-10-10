影／觀音20歲男深夜倒車撞美髮店大門 疑有糾紛引事端

快訊

桃園電子報／ 桃園電子報

20歲許姓男子疑似與一間美髮業者發生糾紛，竟駕駛自小客車在深夜23時許倒車衝撞店家大門。圖：讀者提供

觀音區新生路昨(9)日晚間發生一起惡意衝撞事件。20歲許姓男子疑似與一間美髮業者發生糾紛，竟駕駛自小客車在深夜23時許倒車衝撞店家大門，造成鐵門與玻璃嚴重毀損，現場撞擊聲響驚動鄰里，整起過程也被監視器拍下。

警方接獲報案後趕往現場處理，發現店面外鐵架變形、玻璃碎裂一地。經調閱監視器畫面，鎖定涉案車輛車牌，循線在短時間內將許男查緝到案。據了解，許男疑因個人情緒不滿，才以倒車方式衝撞店家。

392011 0
20歲許姓男子疑似與一間美髮業者發生糾紛，竟駕駛自小客車在深夜23時許倒車衝撞店家大門。圖：讀者提供

警方訊後依毀損罪嫌將許男移送桃園地檢署偵辦，並呼籲民眾面對糾紛應理性處理，切勿一時衝動以暴力方式報復，以免害人又害己。

本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】觀音20歲男深夜倒車撞美髮店大門 疑有糾紛引事端

觀音 桃園地檢署 監視器

