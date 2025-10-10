影／瑞芳牛伏礦場洞內赫見不明骸骨 男女難斷死亡逾半年

新北市瑞芳區牛伏礦55號礦場7日有登山客發現不明骸骨，警方報請檢方相驗，遺骸完整，無明顯受損或打鬥跡象，男女難辨，無身分證明文件，研判死亡時間超過半年，將由法務部法醫研究所複驗，判定死亡時間及原因。

瑞芳警分局調查，7日下午2時30分，有登山客在瑞芳區牛伏礦55號礦場發現不明骸骨，趕緊向警方報案。警方立即派員前往查看，在礦洞內發現疑似人類骸骨，封鎖現場採證。

警方說，經鑑識人員初步勘驗，現場為廢棄礦洞，疑似人類骸骨，經檢視遺骸完整，無明顯受損或打鬥跡象，亦未發現身分證明文件，由於礦洞內潮濕有積水，衣服已爛光，只剩骨頭，未發現鞋子，可能被動物咬走或其他原因，還待進一步查明。研判死亡時間超過半年。洞內遺留物品有防摔手套、香菸、空寶特

警方將遺骸移置基隆市殯儀館，並報請基隆地檢署檢察官及法醫依法相驗。8日下午3時相驗完成，是否有外力介入、有無他殺仍難斷定，死因還待進一步釐清。

檢警初步判定死者手、腳及頭部未有外傷，身高約150到160公分，死因不明，因外觀風化只剩骸骨，也判斷男女及年齡，檢方指示遺體暫冰存、不得火葬，待法務部法醫研究所複驗，判定死亡時間及原因。