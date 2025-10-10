快訊

影／高雄19歲白衣女車陣中拉裙轉圈圈 警消強制送醫

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市19歲鄭姓女子疑情緒不穩，昨晚8時許身穿白色洋裝在鳳山區中山東路路中央跳舞，不時在車陣中拉裙襬轉圈圈，讓過往人車看傻眼，有網友直呼「太危險了，根本在害人」；警消獲報趕抵，引導鄭女至路旁，通知家屬後將她強制送醫。

網路社群Threads有網友貼文並附上影片指，「有人在路上看到這位舞者嗎」只見影片中，一名年輕女子身穿白色洋裝，手跩著裙擺在馬路中央跳舞轉圈圈。

有網友見到貼文也貼出另則影片和照片指該名女子「原先是站在路中不動」；有網友回應指，「太危險了吧，根本在害別人」、「看來想成為新高雄都市傳說」。

轄區鳳山警分局表示，昨晚8時許接獲有女子在中山東路的路中央跳舞，警方到場後，發現確有其事，先上前制止並引導女子至路旁，安撫情緒。

經警方了解，跳舞的女子是19歲的鄭姓女子，疑因情緒躁動不穩定，才走到馬路中央跳舞，後119救護車和家屬到場，警消協同家屬將鄭女送往長庚醫院治療。

高市19歲鄭姓女子疑情緒不穩，昨晚8時許身穿白色洋裝在鳳山區中山東路路中央的車陣中跳舞。圖／讀者提供
高市19歲鄭姓女子疑情緒不穩，昨晚8時許身穿白色洋裝在鳳山區中山東路路中央的車陣中跳舞。圖／讀者提供
高市19歲鄭姓女子疑情緒不穩，昨晚8時許身穿白色洋裝在鳳山區中山東路路中央跳舞。圖／讀者提供
高市19歲鄭姓女子疑情緒不穩，昨晚8時許身穿白色洋裝在鳳山區中山東路路中央跳舞。圖／讀者提供
高市19歲鄭姓女子疑情緒不穩，昨晚8時許身穿白色洋裝在鳳山區中山東路路中央跳舞。圖／讀者提供
高市19歲鄭姓女子疑情緒不穩，昨晚8時許身穿白色洋裝在鳳山區中山東路路中央跳舞。圖／讀者提供
高市19歲鄭姓女子疑情緒不穩，昨晚8時許身穿白色洋裝在鳳山區中山東路路中央的車陣中跳舞。圖／讀者提供
高市19歲鄭姓女子疑情緒不穩，昨晚8時許身穿白色洋裝在鳳山區中山東路路中央的車陣中跳舞。圖／讀者提供

