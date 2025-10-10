影／20歲許願時刻泡湯！高雄女慶生蛋糕竟遭街友挖走一大塊

高雄蔡姓女子過20歲生日，與好友們準備1個客製化的蛋糕，在駁二藝術特區，等待一同為她慶生 。不料，大夥人先去大港橋拍照，回頭竟發現蛋糕被挖走一大塊，所有人大為吃驚，她等候多時的儀式感也頓時飛灰煙滅，憤而報警。警方查出，竟是1名街友路過，見四下無人，私自挖走蛋糕。

據了解，蔡姓女子在10月8日晚間11時許，與朋友聚在鹽埕區駁二藝術特區大義倉庫旁，把蛋糕先暫放倉庫外休憩區店家擺放在圓桌，等候凌晨零時一到，大夥人一起為她點蠟燭慶祝她20歲生日。

大夥人聚集後，先到旁邊的大港橋拍照留念，不久折返大義倉庫休憩區，竟發現擺在桌上的客製化蛋糕，價值1500元，已經遭人挖走一大塊，桌上桌下掉蛋糕奶油和麵包屑，令蔡女氣結，報警處理。蔡女向員警說，雖然蛋糕不是很昂貴，但訂購不易，還是慶祝20歲生日，意義非凡，要揪出誰偷吃蛋糕。