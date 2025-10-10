謊報台中捷運有人落軌...釀列車延誤2分鐘 他惡作劇下場出爐

台中陳姓男子無故撥打台中捷運公司電話，謊報稱市政府站有人落網，中捷行控中心立即停車、派員檢視軌道，卻發現根本沒有異常，列車因此耽誤2分鐘，經查陳男故意謊報，其到案也坦承是自己「惡作劇」，法院以他有身心障礙，依社會秩序維護法裁罰2000元，可抗告。

台中捷運公司表示，6月23日下午4點多底接獲民眾通報，稱有旅客從市政府站跨站天橋跌落軌道區，行控中心立即暫停列車，並請站長檢視鄰近軌道區域，同時透過閉路電視回播確認無人員入侵軌道，恢復列車正常運轉，列車因此延誤約2分鐘。

中捷公司說，為遏止任何影響行車安全的行為，當下就通報捷運警察，並向第六分局警方報案，警方8月10日循線通知當事人到案，依社會秩序維護法函送。

台中地院查，陳男當天用本人手機，撥打台中捷運客服專線，並謊稱「有人掉進鐵軌」，有捷運公司電話錄音、紀錄等可佐，陳男也在警方詢問時坦承自己是「惡作劇」謊報。

中院指出，陳男謊報後，台中捷運公司行車控制中心將行進中車輛減速，及通報站務段人員到場察看排除，發現並無落軌一事。