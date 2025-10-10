台南警休假晚餐買鹹酥雞 眼尖逮捕洗錢通緝犯
台南市警六分局大林派出所警員蘇政守昨休假，晚間前往南區永華路段上買鹹酥雞，發現一旁男子非常眼熟疑遭通緝，當下不動聲色以電話通知所內人員，並與男子假裝聊天，待支援警力到場趨前盤查，確認年約40歲的林姓男子是南檢發布的洗錢防制法通緝犯，依法將他逮捕歸案。
據指出，蘇姓警員識人功夫一流，平時更有瀏覽院檢所發布通緝犯名單的習慣，幾乎是過目不忘。昨晚在鹹酥雞攤巧遇林男也在排隊買鹹酥雞，一時間覺得很眼熟，看似六分局轄區內通緝犯，立即以電話通知所內人員到場支援。
待支援警力到場趨前盤查，確認林是台南地檢署發布的洗錢防制法通緝犯，隨即將他逮捕後，依法解送台南地檢署歸案。所內同事對他休假期間仍能憑藉好眼力與記憶力，成功逮捕通緝犯，也佩服不已。
