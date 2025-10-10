快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

台南警休假晚餐買鹹酥雞 眼尖逮捕洗錢通緝犯

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警六分局大林派出所警員蘇政守昨休假，晚間前往南區永華路段上買鹹酥雞，發現一旁男子非常眼熟疑遭通緝，當下不動聲色以電話通知所內人員，並與男子假裝聊天，待支援警力到場趨前盤查，確認年約40歲的林姓男子是南檢發布的洗錢防制法通緝犯，依法將他逮捕歸案。

據指出，蘇姓警員識人功夫一流，平時更有瀏覽院檢所發布通緝犯名單的習慣，幾乎是過目不忘。昨晚在鹹酥雞攤巧遇林男也在排隊買鹹酥雞，一時間覺得很眼熟，看似六分局轄區內通緝犯，立即以電話通知所內人員到場支援。

待支援警力到場趨前盤查，確認林是台南地檢署發布的洗錢防制法通緝犯，隨即將他逮捕後，依法解送台南地檢署歸案。所內同事對他休假期間仍能憑藉好眼力與記憶力，成功逮捕通緝犯，也佩服不已。

台南市警六分局大林派出所支援警力到場趨前盤查，確認林男是洗錢防制法通緝犯，依法將他逮捕歸案。圖／讀者提供
台南市警六分局大林派出所支援警力到場趨前盤查，確認林男是洗錢防制法通緝犯，依法將他逮捕歸案。圖／讀者提供
台南市警六分局大林派出所警員蘇政守昨休假，晚間前往南區永華路段上買鹹酥雞，發現一旁男子非常眼熟疑遭通緝，立即通報所內人員到場支援。圖／讀者提供
台南市警六分局大林派出所警員蘇政守昨休假，晚間前往南區永華路段上買鹹酥雞，發現一旁男子非常眼熟疑遭通緝，立即通報所內人員到場支援。圖／讀者提供

通緝 鹹酥雞 台南

延伸閱讀

北檢斬金行動第6波掃蕩 「美樂集團」洗錢要角1聲押2交保

曾被警拉扯喊「救命」！啦啦隊女神「闕闕」被爆涉洗錢遭判刑

桃園通緝犯遭盤查拔腿逃 跑不到50公尺就落網

中壢警跨縣市聯手攻堅 苗栗山區逮通緝犯起獲930公克毒品

相關新聞

冒名吳思瑤、黑熊學院寄恐嚇信「國慶總統府開槍」 警：IP在境外

民進黨立法委員吳思瑤昨天在臉書稱，自己的信箱遭冒名寄信給警政署署長信箱，由於寄信後會有確認信，才得知內容，信件主旨為「明...

影／20歲許願時刻泡湯！高雄女慶生蛋糕竟遭街友挖走一大塊

高雄蔡姓女子過20歲生日，與好友們準備1個客製化的蛋糕，在駁二藝術特區，等待一同為她慶生 。不料，大夥人先去大港橋拍照，...

影／高雄17歲少年不滿女友遭網路留言調侃 撂5友人約出對方痛扁

高市17歲莊姓少年因不滿女友遭連姓少年在網路上留言叫綽號調侃，昨天深夜透過黃姓少年佯裝將連男約出吃飯，帶1名少年及4名男...

長輩是馬路三寶？ 新北市社會局出招了

常聽到民眾戲稱年長者是馬路三寶之一，新北市府統計，今年1至8月A1交通事故（24小時內死亡）有97件釀98人死亡，其中，...

謊報台中捷運有人落軌...釀列車延誤2分鐘 他惡作劇下場出爐

台中陳姓男子無故撥打台中捷運公司電話，謊報稱市政府站有人落網，中捷行控中心立即停車、派員檢視軌道，卻發現根本沒有異常，列...

台南警休假晚餐買鹹酥雞 眼尖逮捕洗錢通緝犯

台南市警六分局大林派出所警員蘇政守昨休假，晚間前往南區永華路段上買鹹酥雞，發現一旁男子非常眼熟疑遭通緝，當下不動聲色以電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。