影／高雄17歲少年不滿女友遭網路留言調侃 撂5友人約出對方痛扁

高市17歲莊姓少年因不滿女友遭連姓少年在網路上留言叫綽號調侃，昨天深夜透過黃姓少年佯裝將連男約出吃飯，帶1名少年及4名男子赴約，不知情的連男見狀來不及逃跑遭棍棒圍毆攔路人求救，幸僅左肩及左手受傷，警方目前逮獲莊男等5人到案。

鳳山警分局調查，莊姓少年因女友被人取了綽號，不喜歡他人叫綽號，但連姓少年卻在網路留言刻意叫莊男女友的綽號挑釁，莊男獲悉後，要連男出來談判，連置之不理，後找來認識雙方的黃姓少年，昨天深夜佯裝約連男先到住家頂莊路與頂明街口的娃娃機碰面再去吃飯。

連男不疑有他赴約，沒料徒步到場，只見莊男和黃男以及邱姓男子（22歲）、范姓男子（18歲）及史姓男子（20歲）以及一名14歲少年等6人持球棒和電擊棒在現場等候，連見苗頭不對想逃來不及，慘遭6人痛扁。

連男遭圍毆趁隙攔路人求救，過埤派出所獲報派線上警網趕抵，莊男等人已分別騎3輛機車逃逸，現場只剩受傷的連男，連左肩及左手臂疑有遭利器劃傷傷勢，被救護車送醫治療，幸無大礙。