快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

聽新聞
0:00 / 0:00

長輩是馬路三寶？ 新北市社會局出招了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導

常聽到民眾戲稱年長者是馬路三寶之一，新北市府統計，今年1至8月A1交通事故（24小時內死亡）有97件釀98人死亡，其中，高齡者佔35人，又以未依標誌或標線任意穿越道路者佔5人居多，顯見高齡者確實為交通事故的高風險群。

新北市社會局表示，為加強宣導高齡者的交通安全，與台北區監理所合作試辦高齡者大型車視野死角及內輪差體實境體驗活動，邀請據點長輩參加，讓長輩經實境體驗以後能在過馬路、騎車或開車時注意安全。

社會局長李美珍表示，新北市高齡者已超過79萬5千人，占全市人口近20％，高齡者為交通事故的高風險族群，希望藉由宣導和實境體驗活動雙管齊下，讓長輩更能掌握交通安全要領，提升交通安全意識，進而降低事故發生率，保護長輩行的安全。

社會局表示，在7、8月響應新北市「機車安全月」時，就邀請211位老師進入社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部及松年大學宣導，加強長輩騎乘機車安全的使用觀念。

9月起再度響應交通部「交通安全月」活動，與台北區監理所合作，對高齡者事故樣態較高的板橋、三重、新店、中和、土城和永和等6區，辦理高齡者大型車視野死角及內輪差體實境體驗示範觀摩演練活動，並以事故案例及大客車的實境體驗加深長輩的印象，以降低大型車事故的死傷風險。

曾參與體驗的年長者表示，經實際操作才真正了解大客車駕駛在視野上的侷限性和盲區，回家後也會提醒小孩騎車或開車時要特別注意。也有年長者坐在大客車駕駛座體驗，發現有些角度真的看不到行人，也會提醒自己過馬路千萬要小心。

為提升長者行的安全，社會局體辦體驗活動，邀請據點長輩坐進大客車內聽取老師解說。圖／新北市社會局提供
為提升長者行的安全，社會局體辦體驗活動，邀請據點長輩坐進大客車內聽取老師解說。圖／新北市社會局提供
長輩坐在大客車駕駛座內實際體驗，發現視野有其侷限性和盲區。圖／新北市社會局提供
長輩坐在大客車駕駛座內實際體驗，發現視野有其侷限性和盲區。圖／新北市社會局提供

交通事故 高齡者

延伸閱讀

騎警隊國慶將遊行表演 新北：風采展現城市榮耀

被控虐童關小黑屋…林口優創補習班違法收44幼童 遭罰30萬元

「先吃菜再吃肉」已過時？ 日專家揭不同年齡的正確飲食順序

桃園8歲童昏倒不治…社工遭質疑「僅陪玩」 社會局反駁：非事實

相關新聞

冒名吳思瑤、黑熊學院寄恐嚇信「國慶總統府開槍」 警：IP在境外

民進黨立法委員吳思瑤昨天在臉書稱，自己的信箱遭冒名寄信給警政署署長信箱，由於寄信後會有確認信，才得知內容，信件主旨為「明...

偷整箱佳德鳳梨酥...警「一度找不到人」 阿伯投案稱：全捐弱勢

名店「佳德鳳梨酥」中秋前夕遭人搬走整箱鳳梨酥，店家在臉書公布犯嫌特徵與手法，自嘲「行動乾淨俐落，宛如國家級鳳梨酥特務行動...

影／20歲許願時刻泡湯！高雄女慶生蛋糕竟遭街友挖走一大塊

高雄蔡姓女子過20歲生日，與好友們準備1個客製化的蛋糕，在駁二藝術特區，等待一同為她慶生 。不料，大夥人先去大港橋拍照，...

影／高雄17歲少年不滿女友遭網路留言調侃 撂5友人約出對方痛扁

高市17歲莊姓少年因不滿女友遭連姓少年在網路上留言叫綽號調侃，昨天深夜透過黃姓少年佯裝將連男約出吃飯，帶1名少年及4名男...

長輩是馬路三寶？ 新北市社會局出招了

常聽到民眾戲稱年長者是馬路三寶之一，新北市府統計，今年1至8月A1交通事故（24小時內死亡）有97件釀98人死亡，其中，...

謊報台中捷運有人落軌...釀列車延誤2分鐘 他惡作劇下場出爐

台中陳姓男子無故撥打台中捷運公司電話，謊報稱市政府站有人落網，中捷行控中心立即停車、派員檢視軌道，卻發現根本沒有異常，列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。