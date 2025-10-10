聽新聞
長輩是馬路三寶？ 新北市社會局出招了
常聽到民眾戲稱年長者是馬路三寶之一，新北市府統計，今年1至8月A1交通事故（24小時內死亡）有97件釀98人死亡，其中，高齡者佔35人，又以未依標誌或標線任意穿越道路者佔5人居多，顯見高齡者確實為交通事故的高風險群。
新北市社會局表示，為加強宣導高齡者的交通安全，與台北區監理所合作試辦高齡者大型車視野死角及內輪差體實境體驗活動，邀請據點長輩參加，讓長輩經實境體驗以後能在過馬路、騎車或開車時注意安全。
社會局長李美珍表示，新北市高齡者已超過79萬5千人，占全市人口近20％，高齡者為交通事故的高風險族群，希望藉由宣導和實境體驗活動雙管齊下，讓長輩更能掌握交通安全要領，提升交通安全意識，進而降低事故發生率，保護長輩行的安全。
社會局表示，在7、8月響應新北市「機車安全月」時，就邀請211位老師進入社區照顧關懷據點、銀髮俱樂部及松年大學宣導，加強長輩騎乘機車安全的使用觀念。
9月起再度響應交通部「交通安全月」活動，與台北區監理所合作，對高齡者事故樣態較高的板橋、三重、新店、中和、土城和永和等6區，辦理高齡者大型車視野死角及內輪差體實境體驗示範觀摩演練活動，並以事故案例及大客車的實境體驗加深長輩的印象，以降低大型車事故的死傷風險。
曾參與體驗的年長者表示，經實際操作才真正了解大客車駕駛在視野上的侷限性和盲區，回家後也會提醒小孩騎車或開車時要特別注意。也有年長者坐在大客車駕駛座體驗，發現有些角度真的看不到行人，也會提醒自己過馬路千萬要小心。
