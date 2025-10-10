偷整箱佳德鳳梨酥...警「一度找不到人」 阿伯投案稱：全捐弱勢

名店「佳德鳳梨酥」中秋前夕遭人搬走整箱鳳梨酥，店家在臉書公布犯嫌特徵與手法，自嘲「行動乾淨俐落，宛如國家級鳳梨酥特務行動」。由於犯嫌所持悠遊卡無記名，又步行設斷點，松山警方一度陷入「找不到人」情況，昨天犯嫌鄭姓男子自行投案，進入警分局一開口不諱言稱，「佳德鳳梨酥就是我偷的」，被依竊盜罪嫌送辦。

松山警方2日接獲「佳德鳳梨酥」報案，稱一名頭戴白帽的男子，趁店家忙碌之際抱走一整箱8盒鳳梨酥，財損約4000元，經調查，發現男子犯後搭公車離去，警方7日調取悠遊卡紀錄，才發現男子所持悠遊卡未記名，身分不明。

警方事後擴大調閱監視器畫面釐清犯嫌逃逸路線，發現一名鄭姓男子（68歲）涉有重嫌，但仍不知他落腳處，所幸最後仍查出並通知到案說明。

鄭男昨天至中崙派出所投案，一步入就說「我偷了東西，佳德鳳梨酥就是我偷的」，由於案件是松山派出所，松山派出所事後將人帶回偵辦，鄭男供稱偷走的鳳梨酥都拿去捐給弱勢了、「一盒都不剩」，警詢後被依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。