快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

聽新聞
0:00 / 0:00

偷整箱佳德鳳梨酥...警「一度找不到人」 阿伯投案稱：全捐弱勢

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

名店「佳德鳳梨酥」中秋前夕遭人搬走整箱鳳梨酥，店家在臉書公布犯嫌特徵與手法，自嘲「行動乾淨俐落，宛如國家級鳳梨酥特務行動」。由於犯嫌所持悠遊卡無記名，又步行設斷點，松山警方一度陷入「找不到人」情況，昨天犯嫌鄭姓男子自行投案，進入警分局一開口不諱言稱，「佳德鳳梨酥就是我偷的」，被依竊盜罪嫌送辦。

松山警方2日接獲「佳德鳳梨酥」報案，稱一名頭戴白帽的男子，趁店家忙碌之際抱走一整箱8盒鳳梨酥，財損約4000元，經調查，發現男子犯後搭公車離去，警方7日調取悠遊卡紀錄，才發現男子所持悠遊卡未記名，身分不明。

警方事後擴大調閱監視器畫面釐清犯嫌逃逸路線，發現一名鄭姓男子（68歲）涉有重嫌，但仍不知他落腳處，所幸最後仍查出並通知到案說明。

鄭男昨天至中崙派出所投案，一步入就說「我偷了東西，佳德鳳梨酥就是我偷的」，由於案件是松山派出所，松山派出所事後將人帶回偵辦，鄭男供稱偷走的鳳梨酥都拿去捐給弱勢了、「一盒都不剩」，警詢後被依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方也公布投案監視器畫面，只見鄭男帶斗笠身穿、白襯衫，相當從容地步入警局，相當「從從容容、游刃有餘」。

鄭姓男子日前偷走一整箱佳德鳳梨酥。記者翁至成／翻攝
鄭姓男子日前偷走一整箱佳德鳳梨酥。記者翁至成／翻攝
佳德鳳梨酥日前發布「尋人啟事」，尋找「不小心」抱走整箱鳳梨酥的阿北。圖／擷取自佳德鳳梨酥粉絲頁
佳德鳳梨酥日前發布「尋人啟事」，尋找「不小心」抱走整箱鳳梨酥的阿北。圖／擷取自佳德鳳梨酥粉絲頁
鄭姓男子昨天至松山分局中崙派出所投案。記者翁至成／翻攝
鄭姓男子昨天至松山分局中崙派出所投案。記者翁至成／翻攝

鳳梨酥 悠遊卡 監視器

延伸閱讀

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案　網友：阿貝還是酥了～

不只佳德「特務阿伯」的鳳梨酥會升血糖！專家揭10個生活習慣也恐讓血糖飆

男抱走整箱8盒佳德鳳梨酥 所持悠遊卡未記名警追查中

佳德鳳梨酥1箱8盒餅遭竊損失4千元 北市警獲報追查

相關新聞

冒名吳思瑤、黑熊學院寄恐嚇信「國慶總統府開槍」 警：IP在境外

民進黨立法委員吳思瑤昨天在臉書稱，自己的信箱遭冒名寄信給警政署署長信箱，由於寄信後會有確認信，才得知內容，信件主旨為「明...

北市19歲男CITYLINK看完電影遭砍 疑與人糾紛遭伏擊

今天凌晨19歲萬姓男子在台北市南港CITYLINK看完電影，在停車場遭兩名陌生人持球棒、刀械攻擊，並砸破車輛擋風玻璃後逃...

偷整箱佳德鳳梨酥...警「一度找不到人」 阿伯投案稱：全捐弱勢

名店「佳德鳳梨酥」中秋前夕遭人搬走整箱鳳梨酥，店家在臉書公布犯嫌特徵與手法，自嘲「行動乾淨俐落，宛如國家級鳳梨酥特務行動...

長輩是馬路三寶？ 新北市社會局出招了

常聽到民眾戲稱年長者是馬路三寶之一，新北市府統計，今年1至8月A1交通事故（24小時內死亡）有97件釀98人死亡，其中，...

正濱漁港陸籍、印尼漁工叫囂對峙險鬥毆 警及海巡急壓制

基隆市中正區正濱魚市場卸魚碼頭，昨深夜發生印尼漁工與大陸漁工衝突事件，雙方大批人馬聚集發生衝突叫囂，雙方一度緊張對峙，警...

影／基隆文明路一間宮廟大火濃煙密布 消防人員馳往搶救中

基隆市中山區文明路一間宮廟今天上午8點多發生火警，報案人表示火勢竄出，不明願因，消防人員獲報趕往，但山路狹小，進入困難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。