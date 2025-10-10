聽新聞
冒名吳思瑤、黑熊學院寄恐嚇信「國慶總統府開槍」 警：IP在境外
民進黨立法委員吳思瑤昨天在臉書稱，自己的信箱遭冒名寄信給警政署署長信箱，由於寄信後會有確認信，才得知內容，信件主旨為「明天國慶日，總統府開槍！」另外立委沈伯洋創立的黑熊學院也被以同樣手法冒名寄信，對此，北市警方已著手調查，初步研判信件IP位址位處境外，而今日國慶大會活動現場至今平和，無衝突情事。
中正一警方指出，9日接獲立法委員吳思瑤助理報案，該委員公務電子信箱收到警政署署長信箱自動回覆確認信件，由署名「界立建」旨稱「明天國慶節，總統府開槍」，內容為「明天中午總統府正門，見人就開槍，向人群掃射！向總統府扔汽油彈！」
本案目前由偵查隊與刑大科技偵查隊專案小組後續偵查中，經初步查證委員公務信箱遭冒用，恐嚇信件署名被冒名，研判寄信IP位址係於境外。
另外，武昌街的黑熊學院也被以同樣手法，冒名寄出國慶相關恐嚇信給警政署，警方已查出信件IP位址位處英國。
中正一警方呼籲，網路匿名恐嚇公眾安全等訊息層出不窮，警方除持續落實維安工作外，另將加強查緝不法，提醒民眾勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，警方將依法究辦。
