快訊

國慶日致敬鏟子超人！韓國瑜高唱《國恩家慶》

地牛翻身！菲律賓民答那峨島外海規模7.4強震…美海嘯系統發警告

陸國安公布三人大頭照！ 一軍情局中校及「台獨水軍」操盤手被終身追責

聽新聞
0:00 / 0:00

冒名吳思瑤、黑熊學院寄恐嚇信「國慶總統府開槍」 警：IP在境外

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

民進黨立法委員吳思瑤昨天在臉書稱，自己的信箱遭冒名寄信給警政署署長信箱，由於寄信後會有確認信，才得知內容，信件主旨為「明天國慶日，總統府開槍！」另外立委沈伯洋創立的黑熊學院也被以同樣手法冒名寄信，對此，北市警方已著手調查，初步研判信件IP位址位處境外，而今日國慶大會活動現場至今平和，無衝突情事。

中正一警方指出，9日接獲立法委員吳思瑤助理報案，該委員公務電子信箱收到警政署署長信箱自動回覆確認信件，由署名「界立建」旨稱「明天國慶節，總統府開槍」，內容為「明天中午總統府正門，見人就開槍，向人群掃射！向總統府扔汽油彈！」

本案目前由偵查隊與刑大科技偵查隊專案小組後續偵查中，經初步查證委員公務信箱遭冒用，恐嚇信件署名被冒名，研判寄信IP位址係於境外。

另外，武昌街的黑熊學院也被以同樣手法，冒名寄出國慶相關恐嚇信給警政署，警方已查出信件IP位址位處英國。

中正一警方呼籲，網路匿名恐嚇公眾安全等訊息層出不窮，警方除持續落實維安工作外，另將加強查緝不法，提醒民眾勿任意在網路散布恐嚇公眾安全言論，警方將依法究辦。

民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤公開信箱遭冒名寄信。圖／擷取自吳思瑤臉書
民進黨立委吳思瑤公開信箱遭冒名寄信。圖／擷取自吳思瑤臉書

國慶 總統府 恐嚇

延伸閱讀

爆黃國昌狗仔集團跟拍內閣官員 民進黨團：始作俑者應受司法制裁

臉書傳訊恐嚇吳思瑤「執行個別斬首任務」 男遭判拘役30天

吳思瑤接任民進黨政策會執行長 嘆「換位置一樣苦命」

鍾沛君稱「誰沒吃便當餓死？」挨轟 吳思瑤：傷透災民的心

相關新聞

冒名吳思瑤、黑熊學院寄恐嚇信「國慶總統府開槍」 警：IP在境外

民進黨立法委員吳思瑤昨天在臉書稱，自己的信箱遭冒名寄信給警政署署長信箱，由於寄信後會有確認信，才得知內容，信件主旨為「明...

北市19歲男CITYLINK看完電影遭砍 疑與人糾紛遭伏擊

今天凌晨19歲萬姓男子在台北市南港CITYLINK看完電影，在停車場遭兩名陌生人持球棒、刀械攻擊，並砸破車輛擋風玻璃後逃...

偷整箱佳德鳳梨酥...警「一度找不到人」 阿伯投案稱：全捐弱勢

名店「佳德鳳梨酥」中秋前夕遭人搬走整箱鳳梨酥，店家在臉書公布犯嫌特徵與手法，自嘲「行動乾淨俐落，宛如國家級鳳梨酥特務行動...

長輩是馬路三寶？ 新北市社會局出招了

常聽到民眾戲稱年長者是馬路三寶之一，新北市府統計，今年1至8月A1交通事故（24小時內死亡）有97件釀98人死亡，其中，...

正濱漁港陸籍、印尼漁工叫囂對峙險鬥毆 警及海巡急壓制

基隆市中正區正濱魚市場卸魚碼頭，昨深夜發生印尼漁工與大陸漁工衝突事件，雙方大批人馬聚集發生衝突叫囂，雙方一度緊張對峙，警...

影／基隆文明路一間宮廟大火濃煙密布 消防人員馳往搶救中

基隆市中山區文明路一間宮廟今天上午8點多發生火警，報案人表示火勢竄出，不明願因，消防人員獲報趕往，但山路狹小，進入困難。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。