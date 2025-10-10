正濱漁港陸籍、印尼漁工叫囂對峙險鬥毆 警及海巡急壓制

基隆市中正區正濱魚市場卸魚碼頭，昨深夜發生印尼漁工與大陸漁工衝突事件，雙方大批人馬聚集發生衝突叫囂，雙方一度緊張對峙，警方和海巡人員獲報出動大批人員到場阻止戒護，所幸衝突沒有擴大。

海巡單位獲報、昨晚近10時，於正濱漁港停泊的「金明益」漁船印尼籍漁工，與「金瑞益108」漁船大陸漁工發生衝突，雙方聚集現場叫囂，作勢欲開打，場面緊張，一觸即發，附近居民見狀趕緊報案。

海巡立即派出2車5員前往現場，並通報市警第二分局正濱派出所2車2員到場處理。經瞭解，雙方是因語言不通發生嫌隙，由船長居中協調及溝通後達成諒解，全程由海巡及派出所員警安全戒護，阻發進一步鬥毆。

知情人員表示，雙方過去因為語言不通產生嫌隙，發生誤會產生衝突，有漁工過去曾一起共事，因為工作關係產生摩擦積怨已久，這一次在港區內狹路相逢。