彰化高鐵站旁6車被噴漆 塗鴉怪客落網…犯案動機曝光
「台灣設計展」雙十連假將在彰化登場，田中鎮展場彰化國際展覽中心旁的彰化高鐵站周邊7日卻發生6輛小客車被惡意噴漆破壞，警方已查獲賴姓男子涉嫌噴漆，依毀損罪嫌將他函送法辦，也呼籲民眾來看展覽時，應把車子停進周圍停車場，勿違規停車。
田中警分局7日下午接獲報案，彰化高鐵站「彰高2號廣場停車場」有車輛被噴漆破壞，警方到場後發現，不只一輛車遭破壞，周邊高鐵東六路還有5輛車也被噴漆，嫌犯把白色、黑色轎車車身都當畫布亂噴，氣得車主大罵嫌犯太可惡。
由於「台灣設計展」的田中展場彰化國際展覽中心距離被噴漆的車輛僅約400公尺，也引發地方高度關注，田中警方調閱路口監視器調查後發現，40多歲的賴姓男子涉有重嫌，將他傳喚到案，據了解賴男因自己情緒不佳而對車子亂噴漆，警方已依毀損罪將他函送法辦。
警方也表示，雙十連假起因彰化高鐵站旁的彰化國際展覽中心有「台灣設計展」，預計將湧進人潮，也呼籲民眾可多利用公共交通工具，若要停車應停進周圍停車場，切勿違規停車，警方也會加強巡邏，維護安全秩序。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言