快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

彰化高鐵站旁6車被噴漆 塗鴉怪客落網…犯案動機曝光

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

「台灣設計展」雙十連假將在彰化登場，田中鎮展場彰化國際展覽中心旁的彰化高鐵站周邊7日卻發生6輛小客車被惡意噴漆破壞，警方已查獲賴姓男子涉嫌噴漆，依毀損罪嫌將他函送法辦，也呼籲民眾來看展覽時，應把車子停進周圍停車場，勿違規停車。

田中警分局7日下午接獲報案，彰化高鐵站「彰高2號廣場停車場」有車輛被噴漆破壞，警方到場後發現，不只一輛車遭破壞，周邊高鐵東六路還有5輛車也被噴漆，嫌犯把白色、黑色轎車車身都當畫布亂噴，氣得車主大罵嫌犯太可惡。

由於「台灣設計展」的田中展場彰化國際展覽中心距離被噴漆的車輛僅約400公尺，也引發地方高度關注，田中警方調閱路口監視器調查後發現，40多歲的賴姓男子涉有重嫌，將他傳喚到案，據了解賴男因自己情緒不佳而對車子亂噴漆，警方已依毀損罪將他函送法辦。

警方也表示，雙十連假起因彰化高鐵站旁的彰化國際展覽中心有「台灣設計展」，預計將湧進人潮，也呼籲民眾可多利用公共交通工具，若要停車應停進周圍停車場，切勿違規停車，警方也會加強巡邏，維護安全秩序。

彰化高鐵站周圍的停車場和路邊停車共6輛車被亂塗鴉。圖／民眾提供
彰化高鐵站周圍的停車場和路邊停車共6輛車被亂塗鴉。圖／民眾提供
彰化高鐵站周圍的停車場和路邊停車共6輛車被亂塗鴉。圖／民眾提供
彰化高鐵站周圍的停車場和路邊停車共6輛車被亂塗鴉。圖／民眾提供

彰化 高鐵

延伸閱讀

小孩哭鬧遭乘客飆罵 她心疼孩子曝高鐵1規則：寧靜車廂懲罰誰？

國1彰化段半聯結車擦撞小客車 「驚人大轉圈」猛撞護欄1人傷

不是小朋友的問題！高鐵寧靜車廂噪音來源 多為講電話跟不戴耳機

終於有百貨公司？ 眷村華麗轉型「人人百貨」 台灣設計展圓彰化人遺憾

相關新聞

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案　網友：阿貝還是酥了～

鳳梨酥名店「佳德鳳梨酥」日前發生一名神秘阿伯「不小心」抱走整箱鳳梨酥的情況，而佳德鳳梨酥的小編以一篇幽默風趣的「尋人啟事...

獨／國3驚傳火燒車！北上關西段「車成烈焰球」 警消趕赴現場

今天下午4點左右，國道3號北上78.8公里關西路段內側車道發生火燒車事故，現場車輛全面燃燒中。國道警方、消防及救護人員獲...

彰化高鐵站旁6車被噴漆 塗鴉怪客落網…犯案動機曝光

「台灣設計展」雙十連假將在彰化登場，田中鎮展場彰化國際展覽中心旁的彰化高鐵站周邊7日卻發生6輛小客車被惡意噴漆破壞，警方...

國慶大會北市警動員1280名警力維安 深夜進行地毯式偵蒐

一年一度的國慶典禮將於明天登場，台北市警方動員1280名警力投入維安勤務，全力確保活動安全順利，警方今晚起即展開各項部署...

新竹小吃店遭控噪音擾鄰 住戶怒裝監視器、分貝計爆衝突

新竹市西安街某小吃店與住戶爆發衝突，住戶疑不滿店家夜夜喧嘩擾人，裝設分貝計和監視器，未料卻遭對方敲掉監視器，雙方進而爆發...

桃園凌晨驚魂…小貨車遭撞塑膠籃掉滿地 轎車駕駛傷重亡

桃園市新屋區今（9）日凌晨1時19分發生一起死亡車禍。23歲張姓男子駕駛自小客車行經中山西路二段與田心南路口時，疑未注意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。