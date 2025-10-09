彰化高鐵站旁6車被噴漆 塗鴉怪客落網…犯案動機曝光

「台灣設計展」雙十連假將在彰化登場，田中鎮展場彰化國際展覽中心旁的彰化高鐵站周邊7日卻發生6輛小客車被惡意噴漆破壞，警方已查獲賴姓男子涉嫌噴漆，依毀損罪嫌將他函送法辦，也呼籲民眾來看展覽時，應把車子停進周圍停車場，勿違規停車。

田中警分局7日下午接獲報案，彰化高鐵站「彰高2號廣場停車場」有車輛被噴漆破壞，警方到場後發現，不只一輛車遭破壞，周邊高鐵東六路還有5輛車也被噴漆，嫌犯把白色、黑色轎車車身都當畫布亂噴，氣得車主大罵嫌犯太可惡。

由於「台灣設計展」的田中展場彰化國際展覽中心距離被噴漆的車輛僅約400公尺，也引發地方高度關注，田中警方調閱路口監視器調查後發現，40多歲的賴姓男子涉有重嫌，將他傳喚到案，據了解賴男因自己情緒不佳而對車子亂噴漆，警方已依毀損罪將他函送法辦。