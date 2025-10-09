國慶大會北市警動員1280名警力維安 深夜進行地毯式偵蒐

一年一度的國慶典禮將於明天登場，台北市警方動員1280名警力投入維安勤務，全力確保活動安全順利，警方今晚起即展開各項部署，包含在總統府周邊架設改道牌、設置阻材等，並同步啟動交通管制；深夜至隔日凌晨時段，員警也將進行地毯式巡查與偵蒐，確認現場無任何可疑人員或違禁物，力求維安滴水不漏。

今年國慶大會預定10日上午8時52分在總統府前廣場揭幕，活動先以一小時的序幕暖場揭開序曲，表演團體包括台灣太鼓協會、國防部聯合樂隊暨三軍儀隊、台中市新民高中表演藝術科、屏東縣南榮國中行進管樂團及新北市莊敬高職表演藝術科；上午10時將進行旋翼機吊掛國旗、國歌領唱、彰化縣大村國小合唱團演出與總統致詞等主要議程。

為應對典禮期間的維安需求，北市警局已在博愛特區內劃設多個維安分區，除了中正一分局主責，還有中正二、萬華、大安與松山分局支援，共動員1280名警力投入，活動全程將維持最高強度警戒，直到典禮結束。