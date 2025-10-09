快訊

新竹小吃店遭控噪音擾鄰 住戶怒裝監視器、分貝計爆衝突

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市西安街某小吃店與住戶爆發衝突，住戶疑不滿店家夜夜喧嘩擾人，裝設分貝計和監視器，未料卻遭對方敲掉監視器，雙方進而爆發肢體衝突。警方表示，雙方長期因噪音問題互有嫌隙，此次疑因監視器拍攝角度爭執再度引爆衝突，雙方發生拉扯推擠。警方已完成蒐證，目前雙方尚未提出告訴。

于姓住戶投訴，該小吃店深夜客人經常喧嘩、碗盤碰撞聲與抽風機運轉聲不絕於耳，分貝經常超過60、70，嚴重影響生活安寧。日前凌晨4點多，店家友人還對著監視器唱歌挑釁，甚至拆下監視器，父親出面勸阻時雙方再度爆發口角，只得報警處理。

店家則表示，該住戶指控「妨害安寧」一案曾走司法途徑，最終不起訴；此次衝突主因是住戶在原有室內監視器外，又於門外加裝鏡頭並長期對著店門，且曾將拍攝畫面上傳社群。事發當晚逢中秋聚會、友人飲酒後對「監視器與分貝計」不滿，但強調店家近年已陸續改善。

警方指出，經查處雙方長期因噪音問題已互有嫌隙，此次因監視器問題發生口角進而引發肢體衝突，全案已蒐證完備，目前雙方尚未提出告訴，警方將通知當事人到案說明釐清案情後，依法偵辦。

警方提醒，即使雙方互不提告，若涉有施暴或互毆行為，仍可依社會秩序維護法第87條規定裁罰：「加暴行於人者、互相鬥毆者、意圖鬥毆而聚眾者」，均可處1萬8千元以下罰鍰，呼籲民眾理性處理糾紛。

新竹市環保局表示，民眾於社群媒體反映之地點為營業場所，依噪音管制標準規定，其噪音管制標準為日間67分貝、晚間57分貝、夜間52分貝。

環保局說明，若非屬周期性或間歇性變動噪音，則以均能音量(Leq)為測量依據，且連續取樣時間須達2分鐘以上。若測得超出標準，將依噪音管制法相關規定，處3000元至 3萬元罰鍰；該案屬第三類噪音管制區夜間時段（晚間23時至翌日7時）違規案件，將加重裁處為2倍罰鍰。

環保局提醒，依據噪音管制法第6條規定，若為不具持續性或不易量測、但足以妨害他人生活安寧之聲音，將由警察機關依相關法規辦理，營業場所應自律遵守噪音管制規定，維護良好生活環境品質。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

噪音 監視器 住戶 環保局 新竹

