桃園凌晨驚魂…小貨車遭撞塑膠籃掉滿地 轎車駕駛傷重亡
桃園市新屋區今（9）日凌晨1時19分發生一起死亡車禍。23歲張姓男子駕駛自小客車行經中山西路二段與田心南路口時，疑未注意車前狀況，追撞前方由41歲江姓男子駕駛的自小貨車。張男傷勢嚴重，送醫搶救仍不治，詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。
楊梅警分局表示，今日凌晨接獲報案中山西路二段與田心南路口發生交通事故，經了解為張男駕駛自小客車返家途中，疑似未注意車前狀況，並於該地追撞前方江男之自小貨車。
警方進一步說明，事故當事人張男受傷嚴重送醫不治，另江姓男子無受傷，經檢測雙方駕駛酒測值均為0，事故發生詳細原因警方調查釐清中。
桃園市消防局第二大隊永安分隊進一步指出，張男因事故導致夾困於駕駛座，消防員趕抵現場時已無心跳呼吸，隨即使用破壞器材協助其脫困，張男頭部及左小腿骨折，左手開放性骨折，由永安分隊救護車送往衛生福利部桃園醫院新屋分院。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】楊梅凌晨驚魂！小貨車遭撞塑膠籃掉滿地 轎車駕駛傷重亡
