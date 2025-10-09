誰撿走？他騎機車手機離奇失蹤 急報案竟結局反轉「一路載著走」

台北市文山區陳姓男子騎乘機車時手機不慎掉落，他焦急向警方求助，警方調閱監視器，幫忙沿路搜尋，沒有發現有人撿拾手機，但偏偏找不到；承辦警員檢查陳男機車，才發現手機掉在排氣管與擋泥板間縫隙，一路跟著失主，陳男自己也覺得好笑，不斷向警方感謝。

文山一警分局復興派出所，近日接獲40餘歲陳姓男子報案，陳騎乘機車行經文山區興隆路四段至和興路途中，疑似不慎遺失手機，但他直到抵達和興路巷內附近才驚覺手機不翼而飛，焦急趕赴派出所報案，請求警方協助。

警方受理報案後，依據報案人提供的行經路線與時間，調閱沿線監視器畫面；警方發現陳男在騎乘過程，手機疑似從隨身背包滑出並彈落地面，但畫面中未見他人拾取。警方初步研判，手機可能遺落路旁、遭車輛輾壓或被人撿走，持續展開追查。

但警方多方搜尋仍無所獲，承辦警員吳培菕靈機一動，主動檢查報案人騎乘機車，沒想到竟在排氣管與擋泥板間的縫隙，發現一支卡住的手機，經報案人確認正是遺失的手機。手機被夾在車體縫隙中，歷經長距離行駛與震動仍完好無損，也沒有掉落。陳男對警方積極協助與細心查證深表感謝，笑稱：「原本以為手機被撿走，結果竟是自己一路載著它回家！」