快訊

2025年諾貝爾文學獎得主揭曉！匈牙利作家戴桂冠 村上春樹又陪榜

台中國小女童「黃金葛毒男同學」原因曝 導師漠視遭重罰10萬…校方回應了

卡關！新壽喊話中央政府協助 共同促成輝達早日進駐北士科

聽新聞
0:00 / 0:00

誰撿走？他騎機車手機離奇失蹤 急報案竟結局反轉「一路載著走」

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市文山區陳姓男子騎乘機車時手機不慎掉落，他焦急向警方求助，警方調閱監視器，幫忙沿路搜尋，沒有發現有人撿拾手機，但偏偏找不到；承辦警員檢查陳男機車，才發現手機掉在排氣管與擋泥板間縫隙，一路跟著失主，陳男自己也覺得好笑，不斷向警方感謝。

文山一警分局復興派出所，近日接獲40餘歲陳姓男子報案，陳騎乘機車行經文山區興隆路四段至和興路途中，疑似不慎遺失手機，但他直到抵達和興路巷內附近才驚覺手機不翼而飛，焦急趕赴派出所報案，請求警方協助。

警方受理報案後，依據報案人提供的行經路線與時間，調閱沿線監視器畫面；警方發現陳男在騎乘過程，手機疑似從隨身背包滑出並彈落地面，但畫面中未見他人拾取。警方初步研判，手機可能遺落路旁、遭車輛輾壓或被人撿走，持續展開追查。

但警方多方搜尋仍無所獲，承辦警員吳培菕靈機一動，主動檢查報案人騎乘機車，沒想到竟在排氣管與擋泥板間的縫隙，發現一支卡住的手機，經報案人確認正是遺失的手機。手機被夾在車體縫隙中，歷經長距離行駛與震動仍完好無損，也沒有掉落。陳男對警方積極協助與細心查證深表感謝，笑稱：「原本以為手機被撿走，結果竟是自己一路載著它回家！」

文山一警分局提醒，民眾騎乘機車時應妥善收納手機與貴重物品，建議放置於有拉鍊或密封設計的口袋或包袋中，避免因鬆動滑落導致遺失。有遺失情形，應儘速報案並提供完整資訊，由警方協助調閱監視器以加速尋回。

台北市復興派出所警員吳培菕，靈機一動檢查報案人機車，發現原本遺落的手機，就卡在機車縫隙。記者廖炳棋／翻攝
台北市復興派出所警員吳培菕，靈機一動檢查報案人機車，發現原本遺落的手機，就卡在機車縫隙。記者廖炳棋／翻攝
台北市復興派出所警員吳培菕，靈機一動檢查報案人機車，發現原本遺落的手機，就卡在機車縫隙。記者廖炳棋／翻攝
台北市復興派出所警員吳培菕，靈機一動檢查報案人機車，發現原本遺落的手機，就卡在機車縫隙。記者廖炳棋／翻攝

監視器 北市

延伸閱讀

薇閣中學遭瘋傳「5男2女不當行為」 校方駁：不實謠言已報案

台中急診室撿到1顆子彈…查無嫌疑人 試射有殺傷力

不甩備註欄需送上樓…外送員樓下等竟還報案 警到場不忍了

行政院證實：輝達10月7日提設點需求 全力協助總部落腳台灣

相關新聞

獨／國3驚傳火燒車！北上關西段「車成烈焰球」 警消趕赴現場

今天下午4點左右，國道3號北上78.8公里關西路段內側車道發生火燒車事故，現場車輛全面燃燒中。國道警方、消防及救護人員獲...

桃園凌晨驚魂…小貨車遭撞塑膠籃掉滿地 轎車駕駛傷重亡

桃園市新屋區今（9）日凌晨1時19分發生一起死亡車禍。23歲張姓男子駕駛自小客車行經中山西路二段與田心南路口時，疑未注意...

誰撿走？他騎機車手機離奇失蹤 急報案竟結局反轉「一路載著走」

台北市文山區陳姓男子騎乘機車時手機不慎掉落，他焦急向警方求助，警方調閱監視器，幫忙沿路搜尋，沒有發現有人撿拾手機，但偏偏...

東港安泰火警案緩起訴遭高檢撤回重辦 蘇清泉：遵守司法並勇敢面對

屏東東港安泰醫院去年10月發生火警釀9死，屏東地檢署偵查後緩起訴處分；但高檢署高雄分署認為不妥，撤銷緩起訴發回屏檢重啟偵...

國1彰化段半聯結車擦撞小客車 「驚人大轉圈」猛撞護欄1人傷

國道1號彰化縣溪州鄉221.7公里北向路段今天上午發生一起半聯結車在變換車道時，擦撞到一輛小客車，造成小客車失控被擠到中...

男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車 被送醫再吃最高6千罰單

55歲賈姓男子今天中午騎機車誤上國道1號，在北向0公里大業隧道前基隆路段，與內側車道王男駕駛汽車發生車禍，賈男身體多處挫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。