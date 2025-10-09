聽新聞
東港安泰火警案緩起訴遭高檢撤回重辦 蘇清泉：遵守司法並勇敢面對
屏東東港安泰醫院去年10月發生火警釀9死，屏東地檢署偵查後緩起訴處分；但高檢署高雄分署認為不妥，撤銷緩起訴發回屏檢重啟偵辦。安泰醫院前院長、國民黨籍立委蘇清泉表示，會將這一年來針對消防、增建部分的改善狀況回函給屏檢，也會勇敢面對。
蘇清泉表示，針對高檢署再議指示，屏檢已發文安泰醫院，要求針對醫院消防、增建部分，這一年來的改善作為與步驟，彙整後回函給屏檢。他表示，醫院的A、B、C棟與火災沒關係，但因消防法規逐年嚴格，醫院也都遵照最新法規進行改善。
他說，感謝衛福部及屏東縣政府這一年來一直督促並要求改進，安泰醫院也很認真進行改善；另外屏檢也很認真查了此案一年，真的很感恩，醫院一定會遵守司法程序，也會勇敢面對。他強調，安泰是屏東縣重度級急救責任醫院，會做好一切面對病人。
東港安泰醫院去年10月3日清晨發生火警，造成8名病患及1名員工喪生。事後屏東地檢署對蘇清泉等人，查辦過失致死與違反建築法等刑責；今年8月偵結，宣告緩起訴處分，並命蘇支付1000萬元公益金。不過高雄高分檢審閱後，認為屏檢處理不當，撤銷緩起訴，發回屏檢重辦。
屏東地檢署檢察長陳盈錦表示，將重新交由檢察官續查，最後結果是維持原來的緩起訴或是起訴，將視新接手檢察官的續查結果。對此屏東縣政府僅表示，尊重司法調查。
