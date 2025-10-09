快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

東港安泰火警案緩起訴遭高檢撤回重辦 蘇清泉：遵守司法並勇敢面對

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東東港安泰醫院去年10月發生火警釀9死，屏東地檢署偵查後緩起訴處分；但高檢署高雄分署認為不妥，撤銷緩起訴發回屏檢重啟偵辦。安泰醫院前院長、國民黨籍立委蘇清泉表示，會將這一年來針對消防、增建部分的改善狀況回函給屏檢，也會勇敢面對。

蘇清泉表示，針對高檢署再議指示，屏檢已發文安泰醫院，要求針對醫院消防、增建部分，這一年來的改善作為與步驟，彙整後回函給屏檢。他表示，醫院的A、B、C棟與火災沒關係，但因消防法規逐年嚴格，醫院也都遵照最新法規進行改善。

他說，感謝衛福部及屏東縣政府這一年來一直督促並要求改進，安泰醫院也很認真進行改善；另外屏檢也很認真查了此案一年，真的很感恩，醫院一定會遵守司法程序，也會勇敢面對。他強調，安泰是屏東縣重度級急救責任醫院，會做好一切面對病人。

東港安泰醫院去年10月3日清晨發生火警，造成8名病患及1名員工喪生。事後屏東地檢署對蘇清泉等人，查辦過失致死與違反建築法等刑責；今年8月偵結，宣告緩起訴處分，並命蘇支付1000萬元公益金。不過高雄高分檢審閱後，認為屏檢處理不當，撤銷緩起訴，發回屏檢重辦。

屏東地檢署檢察長陳盈錦表示，將重新交由檢察官續查，最後結果是維持原來的緩起訴或是起訴，將視新接手檢察官的續查結果。對此屏東縣政府僅表示，尊重司法調查。

屏東東港安泰醫院去年10月發生火警釀9死。圖／本報系資料照
屏東東港安泰醫院去年10月發生火警釀9死。圖／本報系資料照
前安泰醫院院長現任國民黨籍立委蘇清泉。圖／本報系資料照
前安泰醫院院長現任國民黨籍立委蘇清泉。圖／本報系資料照

屏東縣政府 蘇清泉 東港 過失致死

延伸閱讀

屏東安泰醫院火警奪9命 蘇清泉緩起訴遭高分檢撤銷發回屏檢重啟偵辦

影／國民黨主席改選 屏東縣議長周典論力挺郝龍斌

影／國民黨主席改選 羅智強喊出世代傳承、戰力加乘

光電工程釀墾丁南灣生態危機 蘇清泉：國在山河破 堅決反對

相關新聞

獨／國3驚傳火燒車！北上關西段「車成烈焰球」 警消趕赴現場

今天下午4點左右，國道3號北上78.8公里關西路段內側車道發生火燒車事故，現場車輛全面燃燒中。國道警方、消防及救護人員獲...

濃煙大量竄出！新北泰山鐵皮倉庫突竄大火 百名消防出動奮力灌救

新北市泰山區1間鐵皮倉庫今天下午2時許突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出。新北市消防局獲報派遣41車100人前往灌救，消防...

誰撿走？他騎機車手機離奇失蹤 急報案竟結局反轉「一路載著走」

台北市文山區陳姓男子騎乘機車時手機不慎掉落，他焦急向警方求助，警方調閱監視器，幫忙沿路搜尋，沒有發現有人撿拾手機，但偏偏...

東港安泰火警案緩起訴遭高檢撤回重辦 蘇清泉：遵守司法並勇敢面對

屏東東港安泰醫院去年10月發生火警釀9死，屏東地檢署偵查後緩起訴處分；但高檢署高雄分署認為不妥，撤銷緩起訴發回屏檢重啟偵...

國1彰化段半聯結車擦撞小客車 「驚人大轉圈」猛撞護欄1人傷

國道1號彰化縣溪州鄉221.7公里北向路段今天上午發生一起半聯結車在變換車道時，擦撞到一輛小客車，造成小客車失控被擠到中...

男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車 被送醫再吃最高6千罰單

55歲賈姓男子今天中午騎機車誤上國道1號，在北向0公里大業隧道前基隆路段，與內側車道王男駕駛汽車發生車禍，賈男身體多處挫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。