獨／國3驚傳火燒車！北上關西段「車成烈焰球」 警消趕赴現場

今天下午4點左右，國道3號北上78.8公里關西路段內側車道發生火燒車事故，由於車上後廂車載有大量金紙與鞭炮，火勢迅速蔓延，燒成火球，警方與消防人員接獲通報後趕抵現場撲滅火勢，並封鎖現場戒護，詳細起火原因仍待進一步釐清。

58歲的駕駛供稱，今天下午從北港朝天宮拜拜返程前往蘆竹，行經國道3號關西段時，車輛突然冒煙，他與同行者立刻下車避難，隨後火就燒起來了，所幸兩人都平安無受傷。

警方指出，由於車內後廂載有大量金紙與鞭炮，火勢迅速蔓延，整輛車幾乎燒成鋼骨，警方與消防人員接獲通報後趕抵現場撲滅火勢，並封鎖現場戒護，詳細起火原因仍待進一步釐清。警方提醒用路人行經該路段務必減速慢行，保持安全距離。