國1彰化段半聯結車擦撞小客車 「驚人大轉圈」猛撞護欄1人傷

國道1號彰化縣溪州鄉221.7公里北向路段今天上午發生一起半聯結車在變換車道時，擦撞到一輛小客車，造成小客車失控被擠到中間車道，又撞擊到內側護欄，相當驚險，也造成小客車駕駛頭暈不適送醫，國道三隊表示，肇事原因及責任釐清中。

這起車禍影音被民眾po到wowtchout平台，只見一輛小客車原本在外側車道，突被擠到內側車道反向行駛，駕駛似乎想再轉回正常方向，但又倒退嚕衝撞上內側護欄，非常驚險。

國道公路警察局第三公路警察大隊初步了解，這是發生在今天上午7點多在溪州鄉221.7公里北向路段車禍，駕駛半聯結車的李姓駕駛由中線車道變換到外側車道時，不慎擦撞林男所駕駛的自小客車，造成林男車輛失控撞擊內側護欄，林男因而肇事頭暈不適，送往雲林基督教醫院檢傷。

國道三隊表示，二名駕駛酒測值均為零，肇事原因及責任釐清中。也提醒民眾，在國道變換車道不當，是國道事故常見的肇事因素，依法可處罰3千到6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。變換車道時應先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，確保行車安全。