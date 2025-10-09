快訊

85度C拋震撼彈！美食-KY啟動中國關店減損 不排除退出特定區域市場

消失演藝圈多年！ 江蕙舊愛洪榮宏認「2人已失聯」 揭江淑娜近況

14家外企列入不可靠實體清單 陸商務部指控與台灣軍事合作

聽新聞
0:00 / 0:00

男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車 被送醫再吃最高6千罰單

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

55歲賈姓男子今天中午騎機車誤上國道1號，在北向0公里大業隧道前基隆路段，與內側車道王男駕駛汽車發生車禍，賈男身體多處挫傷裂傷送醫，因騎機車行駛國道，國道警將依違反道路交通管理處罰條例開出3千元以上、6千元以下交通罰單。

國道第一公路警察大隊勤務指揮中心獲報，今天12時58分，國道1號北向0公里過大業隧道出口有機車與汽車事故，救護車到場將賈姓機車騎士送醫，頭部撕裂傷及身體多處挫傷，無生命危險，酒測值尚待醫院抽血檢測。

警方說，相關肇事經過警方採證釐清處理，但賈男騎機車行駛國道，已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項「機車行駛高速公路」，警方將依法製單。

警方表示，北部地區交流道因鄰近都會區，容易有誤上高速公路之情況，呼籲民眾騎乘機車或腳踏車應注意道路標誌、標線，以免發生誤上國道之危險狀況，如不小心誤上國道，應立即停靠路肩撥打1968或110求援，警方會立即到場協助，車輛部分則會請救援隊載運下交流道，以維安全。

男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車，被送醫再吃最高6千罰單。記者游明煌／翻攝
男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車，被送醫再吃最高6千罰單。記者游明煌／翻攝
男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車，被送醫再吃最高6千罰單。記者游明煌／翻攝
男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車，被送醫再吃最高6千罰單。記者游明煌／翻攝
男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車，被送醫再吃最高6千罰單。記者游明煌／翻攝
男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車，被送醫再吃最高6千罰單。記者游明煌／翻攝
男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車，被送醫再吃最高6千罰單。記者游明煌／翻攝
男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車，被送醫再吃最高6千罰單。記者游明煌／翻攝

國道 高速公路 機車騎士 基隆

延伸閱讀

影／北市男2度酒駕被同一警察抓包 這回騎電動輔助自行車也逃不掉

林口路段雙門跑車突起火！駕駛驚險逃出未受傷 車輛僅剩骨架

國1南下北斗至西螺段凌晨4車事故　2人受傷送醫

于朦朧被爆下體撕裂傷！男星吐潛規則「拿卡進房陪」

相關新聞

獨／國3驚傳火燒車！北上關西段「車成烈焰球」 警消趕赴現場

今天下午4點左右，國道3號北上78.8公里關西路段內側車道發生火燒車事故，現場車輛全面燃燒中。國道警方、消防及救護人員獲...

濃煙大量竄出！新北泰山鐵皮倉庫突竄大火 百名消防出動奮力灌救

新北市泰山區1間鐵皮倉庫今天下午2時許突然發生火警，火舌及濃煙大量竄出。新北市消防局獲報派遣41車100人前往灌救，消防...

誰撿走？他騎機車手機離奇失蹤 急報案竟結局反轉「一路載著走」

台北市文山區陳姓男子騎乘機車時手機不慎掉落，他焦急向警方求助，警方調閱監視器，幫忙沿路搜尋，沒有發現有人撿拾手機，但偏偏...

東港安泰火警案緩起訴遭高檢撤回重辦 蘇清泉：遵守司法並勇敢面對

屏東東港安泰醫院去年10月發生火警釀9死，屏東地檢署偵查後緩起訴處分；但高檢署高雄分署認為不妥，撤銷緩起訴發回屏檢重啟偵...

國1彰化段半聯結車擦撞小客車 「驚人大轉圈」猛撞護欄1人傷

國道1號彰化縣溪州鄉221.7公里北向路段今天上午發生一起半聯結車在變換車道時，擦撞到一輛小客車，造成小客車失控被擠到中...

男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車 被送醫再吃最高6千罰單

55歲賈姓男子今天中午騎機車誤上國道1號，在北向0公里大業隧道前基隆路段，與內側車道王男駕駛汽車發生車禍，賈男身體多處挫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。