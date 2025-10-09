男騎機車誤上國1大業隧道前撞汽車 被送醫再吃最高6千罰單

55歲賈姓男子今天中午騎機車誤上國道1號，在北向0公里大業隧道前基隆路段，與內側車道王男駕駛汽車發生車禍，賈男身體多處挫傷裂傷送醫，因騎機車行駛國道，國道警將依違反道路交通管理處罰條例開出3千元以上、6千元以下交通罰單。

國道第一公路警察大隊勤務指揮中心獲報，今天12時58分，國道1號北向0公里過大業隧道出口有機車與汽車事故，救護車到場將賈姓機車騎士送醫，頭部撕裂傷及身體多處挫傷，無生命危險，酒測值尚待醫院抽血檢測。

警方說，相關肇事經過警方採證釐清處理，但賈男騎機車行駛國道，已違反道路交通管理處罰條例第33條第4項「機車行駛高速公路」，警方將依法製單。