到貧民區度假 台灣志工國慶連假馬尼拉送愛心

中央社／ 馬尼拉9日專電

國慶連假何處去？一群來自新竹科學園區一帶的台灣人，前來馬尼拉探望貧童並帶他們到海洋公園遊玩，傳遞台灣人的愛與關懷。

「到貧民區度假」活動發起人林東翰是一名竹科工程師，已經連續兩年利用國慶連假來菲探望貧童，今年號召了更多親友參與。

今天上午，林東翰與「到貧民區度假」團團員一行14人，在國際非營利組織「大都會國際兒童事工」（Metro World Child）的安排下，帶領馬尼拉市貧民區唐度區（Tondo）的16名貧童和他們的監護人，到馬尼拉海洋公園暢遊。

「大都會國際兒童事工」的台籍志工李秭豔告訴中央社，當她把「海洋公園半日遊」的消息告訴受資助童和家長時，不但孩子們興奮雀躍，甚至連家長都開心地尖叫起來，因為對每天平均所得不到2美元的他們來說，能夠「出去玩」是想都不敢想的事。

李秭豔說：「在花蓮風災災區，『鏟子超人』們發光發熱；在馬尼拉被人遺忘的貧民區裡，也有台灣人愛的光芒。雖然靜悄無聲，但卻無遠弗屆、滿有能力。」

林東翰則說：「這個世界也許很不完美，但是愛讓我找到人生的意義。」

他回憶，6年前在網路上看到了一段介紹菲律賓貧民區的影片，看完後久久無法釋懷，當時就心想同為人類，為命運會有這麼大的差異。

後來，曾投入非洲醫療外交工作的連加恩醫師在媒體訪問中說，「好命的孩子就應該多付出一點」，這讓林東翰進一步受到感動，在2022年，首次來到唐度區擔任貧童志工。

林東翰返台後向在外商公司工作的好友萬厚德分享經驗，在兩人互相鼓勵和推動之下，今年的志工隊又吸引了竹科一帶、來自各行各業的12位成員參與，包括了大學的研究員、秘書、芳療師及退休銀行家等。

資助了5名貧童的萬厚德說：「每個孩子都是上帝給我們的禮物。做在別人的身上，比用在自己的身上更有意義，也讓我的心感到滿足。」

一群台灣人利用國慶連前來馬尼拉探望貧童，在國際非營利組織「大都會國際兒童事工」的安排下，帶他們到馬尼拉海洋公園遊玩，傳遞台灣人的愛與關懷。大都會國際兒童事工提供／中央社
一群台灣人利用國慶連前來馬尼拉探望貧童，在國際非營利組織「大都會國際兒童事工」的安排下，帶他們到馬尼拉海洋公園遊玩，傳遞台灣人的愛與關懷。大都會國際兒童事工提供／中央社

