台中急診室撿到1顆子彈…查無嫌疑人 試射有殺傷力

台中市南屯區林新醫院急診室內掉出1顆子彈，醫護人員撿到報案後，經檢警追查未發現持有人，認定全案無嫌疑人、犯罪事實，予以簽結，因子彈屬於違禁物聲請沒收；但法院查，該子彈鑑定雖有殺傷力，但經試射已喪失結構，無法宣告沒收，駁回聲請，可抗告。

台中地檢聲請指出，第四分局函送查扣1顆非制式子彈（9mm），屬於槍砲彈藥刀械管制條例列管物品，屬於違禁物，因本案查無涉嫌人，全案簽結，該違禁物依法法聲請單獨沒收。

台中地院查，當時第四分局接獲林新醫院行政人員報案，表示2024年11月19日早上7點多，在院內手術室門口發現疑似子彈彈頭，經檢方查無犯罪嫌疑人、犯罪事實，予以簽結。

中院指出，根據刑事局鑑定，扣案子彈是非制式子彈，由口徑9mm制式中央底火空包彈組合直徑約9.0mm金屬彈頭而成，經試射，可擊發，認具殺傷力。